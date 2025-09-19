clear sky
Не воли кукање

Симбол моћи, амбиције и наглих обрта СТИЖЕ НАМ ГОДИНА ЗМАЈА Кинески хороскоп за 2026. ОТКРИВА ко ће заблистати, а ко платити цену!

19.09.2025. 20:58 21:04
Пише:
Дневник
Извор:
Крстарица
Коментари (0)
хороскоп
Фото: pexels.com

Година Змаја не прашта – сазнај да ли си међу онима који ће заблистати или пасти.

2026. година у кинеском хороскопу носи знак Змаја – симбол моћи, амбиције и наглих обрта. 
 

Ако сте рођени у години Пацова, Мајмуна или Петла, имате ветар у леђа. Али ако сте Зец, Овца или Пас – припремите се за тестове које нећете моћи да избегнете.

Знакови који ће заблистати
 

Пацов ће коначно наплатити своју стрпљивост – пословне прилике, нова познанства и шансе за раст долазе као награда. Мајмун ће бриљирати у комуникацији и креативним пројектима, док Петао улази у фазу личне трансформације – ако се усуди да пресече оно што га кочи.

Знакови који ће платити цену
 

Зец ће се суочити са емотивним ломовима – стари обрасци више не функционишу. Овца мора да научи да каже „не“, јер ће је исцрпљивати туђе потребе. Пас ће бити изазван да се избори са осећајем издаје – али управо ту лежи његова снага.

Ово сви треба да знају
 

Змај не воли кукање. Ако чекате да се ствари десе саме од себе – проћи ћете лоше. 
 

Година пред нама тражи акцију, храброст и искреност. Ако сте спремни да се суочите са собом, Змај ће вас наградити. Ако бежите – бићете заборављени.

Година Змаја не доноси утеху – она разоткрива
За многе, претходна година Змаја била је период губитака: послова, односа, илузија. Али управо ти ломови отворили су простор за оно што је аутентично. Змај не тражи да будете добри свима – већ искрени према себи. Ако вас 2026. ломи, то можда није казна, већ позив да се коначно саставите из делова који су стварно ваши, пише Крстарица.
 

кинески хороскоп хороскоп знак хороскоп Астро
Извор:
Крстарица
Пише:
Дневник
