Не воли кукање
Симбол моћи, амбиције и наглих обрта СТИЖЕ НАМ ГОДИНА ЗМАЈА Кинески хороскоп за 2026. ОТКРИВА ко ће заблистати, а ко платити цену!
Година Змаја не прашта – сазнај да ли си међу онима који ће заблистати или пасти.
2026. година у кинеском хороскопу носи знак Змаја – симбол моћи, амбиције и наглих обрта.
Ако сте рођени у години Пацова, Мајмуна или Петла, имате ветар у леђа. Али ако сте Зец, Овца или Пас – припремите се за тестове које нећете моћи да избегнете.
Знакови који ће заблистати
Пацов ће коначно наплатити своју стрпљивост – пословне прилике, нова познанства и шансе за раст долазе као награда. Мајмун ће бриљирати у комуникацији и креативним пројектима, док Петао улази у фазу личне трансформације – ако се усуди да пресече оно што га кочи.
Знакови који ће платити цену
Зец ће се суочити са емотивним ломовима – стари обрасци више не функционишу. Овца мора да научи да каже „не“, јер ће је исцрпљивати туђе потребе. Пас ће бити изазван да се избори са осећајем издаје – али управо ту лежи његова снага.
Ово сви треба да знају
Змај не воли кукање. Ако чекате да се ствари десе саме од себе – проћи ћете лоше.
Година пред нама тражи акцију, храброст и искреност. Ако сте спремни да се суочите са собом, Змај ће вас наградити. Ако бежите – бићете заборављени.
Година Змаја не доноси утеху – она разоткрива
За многе, претходна година Змаја била је период губитака: послова, односа, илузија. Али управо ти ломови отворили су простор за оно што је аутентично. Змај не тражи да будете добри свима – већ искрени према себи. Ако вас 2026. ломи, то можда није казна, већ позив да се коначно саставите из делова који су стварно ваши, пише Крстарица.