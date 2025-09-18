Обећава ватру, а доноси "сушу"
Глуми Казанову, а кад дође до „акције“ – катастрофа! ОВАЈ ЗНАК ХОРОСКОПА ЈЕ НАЈГОРИ У КРЕВЕТУ: Све остане на причи
Знак који обећава ватру, а доноси тишину — астролошки Казанова који разочара.
Нећемо околишати — сви знамо бар једну особу која се хвали својим „вештинама у кревету“, а кад дође до акције, све се сведе на збуњен поглед и неспретне покрете. И да, астрологија има своје мишљење о томе.
Ко је главни кривац?
Према астролозима, знак који највише обећава, а најмање испоручује у сексу је… Близанац. Да, баш онај који прича као да је прошао све тантричке школе света, а у стварности не зна шта да ради с рукама.
Зашто баш Близанац?
Близанци су вербално шармантни, духовити и пуни самопоуздања. Али кад се светла угасе, њихова ментална хиперактивност и недостатак емоционалне дубине често саботирају интимност. Све остане на причи, а тело не прати.
Како се понашају у кревету?
Као да су на аудицији за улогу Цасанове. Много покрета, мало осећаја. Фокусирани су на перформанс, не на повезаност. Партнер се често осећа као статиста у њиховој соло представи.
Да ли се могу поправити?
Наравно. Ако Близанац научи да успори, слуша и буде присутан, ствари се мењају. Али то захтева рад, а не само шарм.
Ако сте икада имали утисак да сте у кревету са неким ко више размишља о томе како изгледа него како се осећа — вероватно сте били са Близанцем. И то не мора да буде лоше, ако се игра претвори у искреност, пише Крстарица.