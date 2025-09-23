scattered clouds
27°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1794
usd
99.313
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Емил пропутовао кроз 4 државе, 60 градова, посетио и хеви метал фестивал НИШТА НЕ БИ БИЛО НЕОБИЧНО ДА ЕМИЛ НИЈЕ ЛОС Ово је његова даља судбина

23.09.2025. 17:08 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
Коментари (0)
лос
Фото: Ilustracija pixabay

Након што су га опремили ГПС уређајем за праћење, Емил је пуштен натраг у дивљину.

Лоса, који је виђан на најмање десет локација широм централне Европе овог лета, ухватиле су аустријске власти надимак границе са Чешком.

Лос, назван Емил, био је привремено успаван јер се приближио путу у близини села Затлед у Горњој Аустрији.
 

Након што су на њега закачили ГПС уређај за праћење, пустили су га натраг у дивљину на чешко-аустријској граници, на ивици шуме Сумаве.

Процењује се да у Сумапшчви живи између 10 и 20 лосова, а надлежне службе за заштиту животиња се надају да ће им се Емил придружити уместо да настави са лутањем по Европи.

Емил је прво уочен 2. јуна близу села Лудгеровице, на североистоку Чешке. У међувремену су на Фејсбуку основане најмање три групе које су пратиле његово кретање, а заједно имају око 50.000 чланова.
 

Сумња се да је овај радознали лос обишао 60 градова и села у четири земље - Пољској, Чешкој, Словачкој и Аустрији, што је путовање од око 500 километара.

Прелазио је преко путева и пруга, потока и реке Дунав. Био је посетилац и два културна догађаја, укључујући хеви метал фестивал у Јужноморавском крају.

Лосови су некада били регуларни становници чешких шума, али су током Средњег века истребљени због лова. Сви покушаји да се поново доведу у дивљину су пропадали до седамдесетих година прошлог века.

Верује се да у Чешкој данас има око 50 јединки, много мање него у суседној Пољској где се процењује да их има неколико десетина хиљада.

путник хеви метал
Извор:
Еуправозато.рс
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО/ФОТО) ЛЕПЕ ВЕСТИ СА ФРУШКЕ ГОРЕ; БИЗОН ЂУКА ДОБИО НАСЛЕДНИКЕ Тајфуни и Татренка стигли из Чешке

(ВИДЕО/ФОТО) ЛЕПЕ ВЕСТИ СА ФРУШКЕ ГОРЕ; БИЗОН ЂУКА ДОБИО НАСЛЕДНИКЕ Тајфуни и Татренка стигли из Чешке

10.06.2024. 13:07 14:17
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ОДБЕГЛИ БИЗОН ЛУТА ФРУШКОМ ГОРОМ! НАЦИОНАЛНИ ПАРК УПОЗОРАВА: "Ако га видите не приближавајте се" Чувари беспомоћно покушавају да га врате у крдо
бизон

(ВИДЕО) ОДБЕГЛИ БИЗОН ЛУТА ФРУШКОМ ГОРОМ! НАЦИОНАЛНИ ПАРК УПОЗОРАВА: "Ако га видите не приближавајте се" Чувари беспомоћно покушавају да га врате у крдо

09.09.2025. 14:00 14:44
Волим
0
Коментар
0
Сачувај