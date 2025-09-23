Емил пропутовао кроз 4 државе, 60 градова, посетио и хеви метал фестивал НИШТА НЕ БИ БИЛО НЕОБИЧНО ДА ЕМИЛ НИЈЕ ЛОС Ово је његова даља судбина
Након што су га опремили ГПС уређајем за праћење, Емил је пуштен натраг у дивљину.
Лоса, који је виђан на најмање десет локација широм централне Европе овог лета, ухватиле су аустријске власти надимак границе са Чешком.
Лос, назван Емил, био је привремено успаван јер се приближио путу у близини села Затлед у Горњој Аустрији.
Након што су на њега закачили ГПС уређај за праћење, пустили су га натраг у дивљину на чешко-аустријској граници, на ивици шуме Сумаве.
Процењује се да у Сумапшчви живи између 10 и 20 лосова, а надлежне службе за заштиту животиња се надају да ће им се Емил придружити уместо да настави са лутањем по Европи.
Емил је прво уочен 2. јуна близу села Лудгеровице, на североистоку Чешке. У међувремену су на Фејсбуку основане најмање три групе које су пратиле његово кретање, а заједно имају око 50.000 чланова.
Сумња се да је овај радознали лос обишао 60 градова и села у четири земље - Пољској, Чешкој, Словачкој и Аустрији, што је путовање од око 500 километара.
Прелазио је преко путева и пруга, потока и реке Дунав. Био је посетилац и два културна догађаја, укључујући хеви метал фестивал у Јужноморавском крају.
Лосови су некада били регуларни становници чешких шума, али су током Средњег века истребљени због лова. Сви покушаји да се поново доведу у дивљину су пропадали до седамдесетих година прошлог века.
Верује се да у Чешкој данас има око 50 јединки, много мање него у суседној Пољској где се процењује да их има неколико десетина хиљада.