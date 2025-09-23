ОБМАНА КУПАЦА
МОДНИ САЈТ МОРА ДА ПЛАТИ КАЗНУ ОД 1,3 МИЛИОНА ЕВРА Не поштују попусте! Инспекторат за заштиту потрошача изрекао ДРАСТИЧНУ КАЗНУ
ЛОС АНЂЕЛЕС: Управа за конкуренцију, потрошаче и сузбијање превара (ДГЦЦРФ) казнила је онлајн продавницу Pretty Little Thing, која се рекламира уз помоћ америчких славних личности популарних међу младим женама, са 1,3 милиона евра због "обмањујуће пословне праксе".
DGCCRF, која је спровела истрагу између новембра 2022. и маја 2023, саопштила је да је Pretty Little Thing "обмануо потрошаче у вези са стварним попустима на које су могли да рачунају при куповини на сајту", који је филијала британске групе Буху.
Поједине цене производа нису узимале у обзир раније промоције или су биле увећане пре него што им је примењен попуст: 55 одсто огласа који су проверени није нудило било какав попуст, 30 одсто је нудило мањи попуст од најављеног, а пет одсто су били производи који су коштали више.
ДГЦЦРФ је стога изрекла казну од 1,3 милиона евра, а Pretty Little Thing је пристао да је плати.
На друштвеним мрежама Pretty Little Thing склапа бројне уговоре са инфлуенсерима и славним личностима да би привукао нове клијенткиње.
"Наш посао заснива се на брзини реакције - бити на правом месту у право време“, наводи се на сајту модне марке која продаје одећу, модне додатке и шминку.
Бренд се похвалио сарадњом са познатима међу младим женама, попут Кортни Кардашијан и Хејли Бибер.
Ово није први пут да Инспекторат за заштиту потрошача санкционише неку компанију због непоштовања најављених попуста.
У јулу прошле године кинески сајт за ултра брзу моду Схеин кажњен је са 40 милиона евра јер је увећавао поједине цене пре него што би на њих применио попуст или зато што није узео у обзир претходне промоције када је наводио референтну цену.