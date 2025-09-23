МИРИШЕ НА ЗИМУ И ДОМАЋУ КУХИЊУ Пекарски кромпир уз савршен тајни додатак
Када захлади, ништа не мами више од мириса домаће кухиње и топлих јела која нас подсећају на зимске вечери уз породицу.
Међу омиљеним класицима свакако је пекарски кромпир – хрскав споља, мекан изнутра, савршен уз сваки оброк. А када му додате умак од ајвара, добија се комбинација која осваја на први залогај и осваја сва чула.
Ово је рецепт који ће постати ваш фаворит.
Састојци
За кромпир:
- 1 кг кромпира (идеално млади или крупни кромпир)
- 4 кашике маслиновог или сунцокретовог уља
- 2 чена белог лука, ситно сецкана
- 1 кашичица димљене паприке
- со и бибер по укусу
- свеж рузмарин или тимијан по жељи.
За умак од ајвара:
- 200 г ајвара (благог или љутог по укусу)
- 100 мл павлаке за кување или јогурта
- 1 кашика маслиновог уља
- со и бибер по укусу
- 1 чен белог лука, ситно сецкан (по жељи).
Припрема
Кромпир добро оперите и ољуштите, па га исеците на кришке или коцке једнаке величине. У великој посуди помешајте кромпир са уљем, сецканим белим луком, димљеном паприком, сољу, бибером и зачинским биљем.
Пребаците кромпир у плех обложен папиром за печење и распоредите га у једном слоју.
Загрејте рерну на 200 степени (горња и доња грејања). Пеците кромпир 40-45 минута, повремено га промешајте да равномерно порумени и добије хрскаву корицу. Када је кромпир мекан унутра и хрскав споља, извадите га из рерне.
У мањој шерпи загрејте маслиново уље, додајте ситно сецкан бели лук и кратко пропржите. Додајте ајвар и павлаку, мешајте док се не сједини и добије кремасту текстуру. Посолите и побиберите по укусу. Ако волите блажи умак, додајте још павлаке.
Кромпир послужите топао, преливајући га умаком од ајвара. Можете додати и свеж першун или мало љуте паприке по врху за додатни шмек.