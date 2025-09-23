broken clouds
МИРИШЕ НА ЗИМУ И ДОМАЋУ КУХИЊУ Пекарски кромпир уз савршен тајни додатак

23.09.2025. 18:27
Пише:
Дневник
Извор:
Она
krompir
Фото: Дневник/ Pexels

Када захлади, ништа не мами више од мириса домаће кухиње и топлих јела која нас подсећају на зимске вечери уз породицу.

Међу омиљеним класицима свакако је пекарски кромпир – хрскав споља, мекан изнутра, савршен уз сваки оброк. А када му додате умак од ајвара, добија се комбинација која осваја на први залогај и осваја сва чула.

Ово је рецепт који ће постати ваш фаворит.

Састојци

За кромпир:

  • 1 кг кромпира (идеално млади или крупни кромпир)
  • 4 кашике маслиновог или сунцокретовог уља
  • 2 чена белог лука, ситно сецкана
  • 1 кашичица димљене паприке
  • со и бибер по укусу
  • свеж рузмарин или тимијан по жељи.

За умак од ајвара:

  • 200 г ајвара (благог или љутог по укусу)
  • 100 мл павлаке за кување или јогурта
  • 1 кашика маслиновог уља
  • со и бибер по укусу
  • 1 чен белог лука, ситно сецкан (по жељи).

Припрема

Кромпир добро оперите и ољуштите, па га исеците на кришке или коцке једнаке величине. У великој посуди помешајте кромпир са уљем, сецканим белим луком, димљеном паприком, сољу, бибером и зачинским биљем.

Пребаците кромпир у плех обложен папиром за печење и распоредите га у једном слоју.

Загрејте рерну на 200 степени (горња и доња грејања). Пеците кромпир 40-45 минута, повремено га промешајте да равномерно порумени и добије хрскаву корицу. Када је кромпир мекан унутра и хрскав споља, извадите га из рерне.

У мањој шерпи загрејте маслиново уље, додајте ситно сецкан бели лук и кратко пропржите. Додајте ајвар и павлаку, мешајте док се не сједини и добије кремасту текстуру. Посолите и побиберите по укусу. Ако волите блажи умак, додајте још павлаке.

Кромпир послужите топао, преливајући га умаком од ајвара. Можете додати и свеж першун или мало љуте паприке по врху за додатни шмек.

