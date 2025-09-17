КАД ХАНА, ЕЛЕНА И ДАРИО УСКОЧЕ СТРИЦУ У ПОМОЋ, РЕЗУЛТАТИ СУ ВРХУНСКИ: Габрићи из суботичког газдинства пример споја традиције и модерног: Од матичних сокова, преко кромпира, до три врсте вина
У војвођанскoj равници, где се мирис земље меша са аромом зрелих плодова, породично пољопривредно газдинство Габрић представља пример успешног споја традиционалне пољопривреде и савремених технологија.
На површини од преко 30 хектара, ова породица већ три деценије гради бизнис који почива на принципима квалитета, одрживости и континуираног улагања у модернизацију.
„Суботичко пољопривредно газдинство Габрић се бави производњом јабука, кромпира, шљива, грожђа. Доста се улаже у нову опрему, агротехничке мере се спроводе редовно. Већина парцела се редовно ђубри и већина је покривена са наводњавањем”, објашњава Горан Габрић за „Дневник”, који истиче да је 2025. година била изузетна по приносима.
Виноград са шардоне и мерлот сортама на једном хектару представља основу за сопствену винарију
Газдинство Габрић представља модел диверзификоване пољопривредне производње. Њихове воћњаке красе јабуке на 15 хектара, од којих је 2,5 хектара покривено заштитним мрежама. Гаје шест сорти јабука: златни делишес, ајдаред, грени смит, глостер, гала и ред чиф, што им омогућава продуженију сезону бербе и различите могућности пласмана.
10 хектара под кромпиром
Кромпир заузима значајних 10 хектара, са пет различитих сорти прилагођених тржишним захтевима. Шљиве сорте стенли простиру се на 4 хекта, док виноград са шардоне и мерлот сортама на једном хектару представља основу за властиту винарију.
Посебност овог газдинства лежи у потпуној вертикалној интеграцији производње. Поред примарних производа, Габрићи су инвестирали у хладњачу за складиштење, постројења за прераду и паковање, као и винарију која годишње произведе три врсте вина.
15 хектара јабука
„Такође од индустријске јабуке правимо матичне сокове без додатка воде, шећера и конзерванса”, наводи Габрић, истичући да се ради о премиум производима намењеним углавном локалном тржишту. Овакав приступ пољопривреди, где се породична традиција спаја са модерним технологијама, показује да домаћи произвођачи могу успешно конкурисати на тржишту. Газдинство Габрић је доказ да инвестиције у квалитет, диверзификацију производње и финалну прераду могу обезбедити одржив развој породичног бизниса у пољопривреди.
Ништа без наводњавања
Редовна улагања у нову опрему и спровођење агротехничких мера чине основу стабилне производње.
Систем наводњавања покрива већину парцела, што је посебно важно у климатским условима Војводине, где се суша све учесталије јавља
Кад има пуно посло стиже наравно пи помоћ најмлађих. Јабуке беру и Хана, Елена и Дарио, којима је Горан стриц.
Њихова прича сведочи да будућност домаће пољопривреде лежи управо у оваквим газдинствима - онима која чувају традицију, а истовремено храбро кораче у корак са временом и потребама савременог тржишта.