НОВИ РЕКОРД Цена злата поново скочила УНЦА ДОСТИГЛА 3.100 ЕВРА
Цене злата скочиле су на нови рекорд близу 3.690 долара (око 3.100 евра) по унци, пре свега због бољих података од очекиваних о америчкој економији и очекивања да ће Федералне резерве (ФЕД) у среду смањити каматне стопе.
Злато је већ порасло за 40 одсто ове године, што је превасходно резултат трговинских и геополитичких тензија, пренео је Трејдинг екомоникс.
Малопродаја у Сједињеним Америчким Државaма је у августу порасла више него што се очекивало, док су цене увозне робе забележиле највећи пораст у седам месеци, иако је очекиван благи пад.
Упркос повољним подацима о стању америчке економије, знаци хлађења тржишта рада ојачали су очекивања да ће ФЕД смањити каматну стопу за 25 базних поена, први пут од децембра.
Притом, америчка централна банка би могла да најави циклус попуштања који ће се продужити до 2026. године.
На тржиштима биће пажљиво праћен квартални резиме економских пројекција ФЕД-а, заједно са конференцијом за новинаре председника Џероума Пауела ради назнака о изгледима монетарне политике.