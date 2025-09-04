ЦЕНА ЗЛАТА ИДЕ НЕБУ ПОД ОБЛАКЕ Голдман Сакс упозорава: За ЈЕДНУ УНЦУ ће се плаћати и до 5.000 долара?!
Њујоршка банкарска корпорација Голдман Сакс упозорава да би цена злата могла да порасте и на скоро 5.000 долара за унцу ако би независност америчких Федералних резерви била угрожена, а инвеститори преусмере само мали део улагања из државних обвезница у злато.
Ако америчка централна банка изгуби своју независност, Голдман Сакс предвиђа раст инфлације, пад цена акција и дугорочних обвезница, као и слабљење статуса долара као резервне валуте, преноси Блумберг.
Основна прогноза предвиђа да би цена злата у нормалним околностима могла да порасте на 4.000 долара по унци до половине 2026. године.
У случају изузетно негативног шока, као што је озбиљно угрожавање независности Федералних резерви које би покренуло панику инвеститора, цена злата скаче на 4.500 долара.
Најекстремнији сценарио Голдман Сакса предвиђа да би инвеститори могли да преусмере један одсто својих улагања з државних обвезница у злато, што би довело до скока цене овог метала на скоро 5.000 долара за унцу.
Цена злата на светским берзама је раније ове недеље порасла на више од 3.578 долара по унци, што представља нови рекорд.
Главни фактори раста су велике набавке злата од стране централних банака, очекивања да ће америчка централна банка смањити камате у септембру, али и настојања америчког председника Доналда Трампа да стекне већу контролу над Федералним резервама.