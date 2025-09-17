ДРУГА НОВОСАДСКА ЛИГА Тошић погодио за минималну победу Хајдука
Хајдук - Борац 1:0 (1:0)
ГАРДИНОВЦИ: Игралиште Хајдук, гледалаца 60, судија: Крајчиновић (Нови Сад), стрелац: Тошић у 21. минуту. Жути картони: Шегуљски, Аникић (Хајдук), И. Трифунов, Макарић, Симендић (Борац).
ХАЈДУК: Цвејић, Дудић, Смиљанић, Антонић (Ракић), Тошић, Којић (Петковић), Катић (Аникић), Радаковић, Илић, Цветковић (Стојановић), Шегуљски (Керац).
БОРАЦ: Живић, Сучевић, И. Трифунов, Спасојевић, Недељковић (Марковић), Тодорић, Нинковић (Бурсаћ), Макарић, Миљковић (Лукић), Симендић, Пролић.
Утакмица је била доста отворена, било је шанси на обе стране и право је чудо како је виђен само један гол.
Једини погодак је дело Тошића, који је одлично искористио шансу након асистенције Антонића и са неких 7-8 метара пребацио голмана Живића.
Испоставило се да је тај погодак био довољан за минималну победу Гардиновчана.
Ченеј - Железничар 1:2 (1:0)
ЧЕНЕЈ: Игралиште Ченеј, гледалаца 50, судија: Никић (Петроварадин), стрелци: Кременовић у 6. за Ченеј, а В. Ђурица у 69. и Тешановић у 74. минуту за Железничар. Жути картони: Брзак (Ченеј), С. Ђурица (Железничар).
ЧЕНЕЈ: Мијић, Делибашић (Ћурчић), Драгин, Малетић, Крстић, Милановић, Стојковић, Кременовић, Миавец (Вилотијевић), Периновић, Брзак (Бањац).
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Кокановић, Милосављевић (Луковић), Буквић, В. Ђурица, Савин, Недић. Тешановић, С. Ђурица, Бериша (Ћелић), Димић, Видаковић.
Потпуно зслужена победа гостију, иако су домаћи отишли на одмор са предношћу погодком Кременовића, који је искористио смушеност одбране гостију.
У наставку игре Новосађани су стегли обруч око гола Ченејаца и заслужено преокренули резултат.
Изједначујући погодак дело је најбољег актера овог сусрета Вука Ђурице, који је са неких 18 метара погодио небрањени део мреже Мијића, да би Тешановић погодио из слободног ударца за вредну победу гостујући екипе.
Бачка (Ђ) - РФК Н.С. 2025 0:5 (0:1)
ЂУРЂЕВО: Игралише Бачке, гледалаца 100, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: Павловић у 11. Новаковић у 64. Пешевић у 71. Орловић у 82. и Живановић у 85. минуту. Жути картони: Д. Тривуновић (Бачка), Сувајџић, Павловић, Ракић (РФК Н.С. 2025).
БАЧКА: Рдишић, Чегар (Драгин), Мијатов (Ник. Нађфеј), Нем. Нађфеј (Панић), Љ. Тривуновић, Д. Тривуновић, Марковић (Вујовић), Станковић, Рогић, Дејановић, Рац.
РФК Н.С. 2025: Новаквоић, Лакићевић (Орловић), Портнер (Курешевић), Ћирић, Сувајџић, Пешевић (Живановић), Павловић (Ковачевић), Новаковић, Ракић, Гомирац (Танасијевић), Станковић.
Канаринци настављају низ непобедивости , а овога пута пред њима пала је екипа из Ђурђева.
Стражилово - Милетић 2:1 (0:1)
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Игралиште Стражилово, гледалаца 30, судија: Вучковић (Сремска Каменица), стрелци: Мецинг у 76. и Н. Пантић у 79. (из пенала) за Стражилово, а Павловић у 22. минуту за Милетић. Жути картони: Бабић, Вуковић, Маровић (Стражилово), Симић (Милетић)
СТРАЖИЛОВО: Кизић, Н. Пантић, Бабић (Маровић), Ербез (Омчикус), Кнежевић, Дубаић, Звекан (Родић), Вуковић (Голубовић), Вунић (Димић), Вулетић, Мецинг.
МИЛЕТИЋ: А. Лишић, Калаковић (Гелић), Славнић, Симић, Малетин, Бањац, Павловић (Јанковић), Станковић, Н. Лишић, Д. Тривуновић, Т. Тривуновић.
Одлична утакмица виђена је у Сремским Карловцима. Екипа Милетића, која је до овог кола била без пораза, дошла је да се надиграва.
Повели су гости преко Павловића и са тим резултатом се отишло на паузу. Међутим, у другом делу искусна екипа Стражилова успела је да окрене резултат головима Мецинга и Пантића.
Виноградар - Татра 1:5 (1:2)
ЛЕДИНЦИ: Игралиште Виноградара, гледалаца 40, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Радишић у 35. (аутогол) за Виноградар, а Муха у 15. Радишић у 20. Фабиан у 55. Ј. Ожват у 77. (из пенала) и Гужвица у 84. минуту за Татру. Жути картони: Вебер, Стојановић (Виноградар), Радишић (Татра).
ВИНОГРАДАР: Вујовић, Бран. Вебер, Томов (Мишић), Лукић (Бор. Вебер), С. Елез, Борић (Газивода), Бенежан, Гаврић, Стојановић, Петрић, Н. Елез.
ТАТРА: Муњас (Хрћан), Ђуровка (Маковник), Костић, Радишић, Багоња, Кончаревић, Бајкин, Фабиан (Гужвица), Станић, Ј. Ожват (Ивков), Муха (А. Ожват).
Динамо - Бачка 0:3 (0:1)
БУДИСАВА: Игрлаиште Динама, гледалаца 30, судија: Штрбац (Ср. Каменица), стрелци: Леђанац у 39. и 87. Данијел Умићевић у 72. минуту. Жути картони: Прерадовић (Динамо), Леђанац (Бачка).
ДИНАМО: Петковић, Зељић, Вулетић (Лимановић), Грујић (Поткоњак), Черњак, Шодић (Сабо), Прерадовић, Бикицки (Манојловић), Калапати (Летић), Гојков, Вишекруна.
БАЧКА: Ивић, Вулатовић, Д. Марковић, М. Марковић, Царић, Трифунов, Давор Умићевић, Виши (Косановић), Куриш (Данијел Умићевић), Леђанац, Сиришки (Рац).
Обилић - Слога 6:0 (3:0)
ВИЛОВО: Игралиште Слога, гледалаца 50, судија: Максимовић (Нови Сад), стрелци: М. Гардиновачки 8. и 42. Брашин у 37. Драгиша Панић у 74. 89. и 90. минуту. Жути картон: В. Панић (Обилић).
ОБИЛИЋ: Калаковић, Д. Панић, Љ. Панић, С. Добрић, Драгиша Панић, Барашин, Скелеџић, Чуковић, В. Панић, Миланковић, М. Гардиновачки.
СЛОГА: Радовановић, Туфегџић, Влаовић (Радосављев), Ахметовић, Д. Савић, О. Савић. Рончевић, Цуцић (Максимовић), Мађар, Борбељ (Огњенов), Суботички (Шарић).
Припремио: Ђ. Л.