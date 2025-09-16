heavy intensity rain
ЕУ ПОДЕЉЕНА Где се траже радници, а где су врата тржишта рада затворена ДВЕ ДРЖАВЕ ПОСЕБНО ВАПЕ ЗА РАДНОМ СНАГОМ

Фото: Dnevnik.rs

Стопа слободних радних места у еврозони и ЕУ благо је пала, али разлике међу државама су огромне.

Док се у Холандији и Белгији бележи највећа потражња за радницима, у Румунији и Шпанији готово да и нема отворених позиција.

Стопа слободних радних места у еврозони и ЕУ благо је пала, али разлике међу државама су огромне – док се у Холандији и Белгији бележи највећа потражња за радницима, у Румунији и Шпанији готово да и нема отворених позиција.

Стопа слободних радних места у еврозони износила је 2,2 одсто у другом кварталу ове године, што је 0,2 процентна поена ниже него у првом кварталу и 0,4 процентна поена ниже него у истом периоду прошле године. У ЕУ је пала за 0,1 и 0,3 процентна поена респективно на 2,1 одсто.

У индустрији и грађевинарству, стопа слободних радних места у еврозони била је 2 одсто у другом кварталу, а у ЕУ 1,8 одсто. У услугама је износила 2,4 и 2,3 одсто респективно, објавио је данас Евростат, европски завод за статистику.

Међу државама чланицама за које је Евростат имао податке, Холандија (4,2 одсто), Белгија (3,9 одсто) и Аустрија (3,4 одсто) имале су највише стопе слободних радних места. Најниже су забележене у Румунији (0,6 одсто), Шпанији и Пољској (обе по 0,8 одсто).

Највећи пораст у поређењу са истим периодом прошле године забележен је на Кипру (+0,3 процентна поена) и у Литванији и Малти (обе +0,2 процентна поена). Највећи падови забележени су у Грчкој (-0,9 процентних поена), Финској (-0,7 процентних поена) и Немачкој и Аустрији (обе -0,6 процентних поена).

У Словенији је стопа слободних радних места износила 2,2 процента, што је за 0,1 процентни поен ниже него у првом кварталу и за 0,3 процентна поена ниже него у истом периоду прошле године.

радници еу послови
