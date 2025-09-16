ЗВЕЗДА СЕ ОПРОСТИЛА ОД СВОГ КАПИТЕНА: Деки, хвала ти за титуле, дупле круне, голове...
Некадашњи везни фудбалер и капитен Црвене звезде Дејан Миловановић преминуо је изненада у 41. години.
Црвена звезда упутила је најдубље саучешће породици Миловановић.
– Дејан је највише волео фудбал и Црвену звезду. Остаће записано да је управо на терену престало да куца срце великог звездаша, борца и фудбалског мајстора. Деки, хвала ти за сваки ударац, центаршут, освојен дуел, пресечену лопту, голове, титуле, дупле круне… – пише на сајту ФК Црвена звезда.
Дејан Миловановић је рођен у Београду, 21. јануара 1984. године. Најлепшу споредну ствар на свету је заиграо још као дечак, одрастајући у Сремској Митровици. Дејан је имао од кога да научи како се постаје прави шампион и звездаш, с обзиром на то да је његов отац Ђорђе наступао за Црвену звезду, те био познат по надимку “Ђока бомба”, због изразито јаког ударца.
– Управо је снажан и разоран шут наш Деки Миловановић наследио од тате, а онда га и небројано пута употребљавао носећи црвено-бели дрес. Дејан Миловановић је поникао у Црвеној звезди и прошао је све млађе категорије. Многи кажу да је генерација фудбалера рођених 1984. била нешто посебно, а Деки је био део ње. Заиграо је за први тим на мечу против репрезентације Јордана 24. марта 2001. године – додају црвено-бели.
Како је време одмицало играо је све боље и бивао све стандарнији на терену, да би убрзо био стрелац на 118. вечитом дербију 2002. године у победи од 0:3 на страни.
Нови мајсторски потез је уследио у Купу УЕФА против Кјево Вероне, када је упутио пројектил у рашље са преко 20 метара, а посебно ће се памтити и погодак у 132. вечитом дербију директно из слободног ударца од пречку.
Током два мандата у црвено-белом дресу одиграо је укупно 321 утакмицу и постигао 40 голова. Освојио је три шампионске титуле и четири национална купа.
На терену је увек био мотор тима, снажан и јак у дуелу и на лопти, диригент игре и фудбалер разорног ударца. На леђима увек са бројем 32, по коме је био карактеристичан.
Када је напустио Маракану, појачао је француски Ланс, па би се поново вратио у Црвену звезду када је клуб био у најтежим годинама, показавши да колико је желео да врати клуб на стазе старе славе.