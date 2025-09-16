heavy intensity rain
У 42. години

САМО СЕ СРУШИО Туга на Маракани ПРЕМИНУО ДЕЈАН МИЛОВАНОВИЋ, бивши фудбалер Црвене звезде

16.09.2025. 20:25 20:41
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Фото: Дневник (А. Савановић)

Бивши фудбалер Црвене звезде Дејан Миловановић преминуо је у 42. години на утакмици ветерана између Звездаре и ПКБ-а.

Поштовани представници клубова, пре неколико минута, у току утакмице ветерана, преминуо је Дејан Миловановић, играч ФК Звездара. Из тог разлога, следеће (ванредно) коло које је требало да се одигра 18. септембра биће одложено, саопштили су из Лиге ветерана.

Миловановићу је позлило у уторак поподне током утакмице ветерана ФК Звездара и ПКБ-а, екипа Хитне помоћи је стигла релативно брзо и реанимирала га на лицу места, а након тога је превезен у КБЦ Звездара.

Миловановић је на поменутој утакмици, која је почела данас у 18 часова, постигао гол у 7. минуту. Нешто касније, када је требало да изведе корнер, изгубио је свест и срушио се на траву. Лекари су се борили за његов живот, али је срце престало да куца, јавља Б92.

Ускоро опширније...
 

