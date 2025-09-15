clear sky
Задобио тешку повреде главе!

ТРАГЕДИЈА НА ТРЕНИНГУ Италијански скијаш Матео Франзосо (25) ПРЕМИНУО после пада у Чилеу

15.09.2025. 21:56 21:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

МИЛАНО: Италијански скијаш Матео Франзосо (25) трагично је преминуо након тешког пада током припрема у Чилеу, саопштила је данас Италијанска федерација зимских спортова (ФИСИ).

Несрећа се догодила у суботу током тренинга. Франзосо је задобио тешку повреду главе и хоспитализован је у Сантјагу, главном граду Чилеа, преноси Асошиејтед прес.
 

Преминуо је услед кранијалне трауме и отока мозга, наводе лекари.
 

Франзосо је победио у трци супервелеслалома (супер-Г) у оквиру Европа купа 2021. године.
У Светском купу никада није успео да уђе међу 20 најбољих.
 

Председник ФИСИ, Флавио Рода изјавио је да је "ово трагедија за његову породицу и за наш спорт". 
 

Морамо учинити све што је у нашој моћи да се овакве несреће више не догађају, рекао је Рода и подсетио и на смрт друге италијанске скијашице, Матилде Лоренци, која је преминула мање од годину дана раније.
 

Матео Франзосо био је део нове генерације италијанских скијаша и важио је за великог талента у техничким дисциплинама.
 

