У СУБОТУ ЈЕ ВЕЧИТИ ДЕРБИ Милка Форцан апеловала на све навијаче УЗДРЖИТЕ СЕ ОД НАСИЉА
Потпредседница ФК Партизан Милка Форцан апеловала је из Хумске да престане насиље над навијачима кои носе обележја фудбалских клубова у Србији.
Нагласила је да се њен апел односи на све навијаче, а поготово уочи предстојећег 177. "вечитог дербија" Паризан - Звезда у суботу од 19 часова у Хумској.
"Апелујем на све који могу да утичу да се смањи насиље над онима који носе обележја било ког фудбалског клуба. Сведоци смо да је то учестало у последње време. Спрема се и дерби и можда неће бити неког утицаја, али на нама је да покушавамо, апелујемо и да позовемо све који учествују у навијању, доласцима на стадион ма ког клуба у Србији, да покушају да смање агресију и насиље и да сви уживамо у спортским активностима. Да будемо све мање сведоци немилих сцена које виђамо често", рекла је она у уторак у Хумској, на отварању нове клупске продавнице.
"Отворили смо нову, проширену продавницу"
Фудбалски клуб Партизан отворио је своју нову продавницу на северној трибини стадиона у Хумској. Потпредседника клуба задужена за пословна питања, Милка Форцан, говорила је на свечаности.
"Данас отварамо нови Партизанов шоп, који је и раније постојао, али био је већ превазиђен, скромнији, са слабијим асортиманом. Данас је пред вама нова, проширена и реновирана продавница. Ово је још један од бројних напора које предузимамо у циљу обнављања укупне инфраструктуре ФК Партизан и у Хумској и на Телеоптику. Пред нама је још много инфраструктурних радова. О томе ћемо вас обавештавати у наредном периоду".
"Са ове проширене, нове стране биће ексклузиван програм 'Капа', нашег техничког спонзора, а биће и сви производи асортимана. Пожелела бих Партизановом шопу успешан рад, постоји и 'онлине' продаја, а у плану су и још неки новитети, о чему ћете бити благовремено обавештени."
(Mondo.rs)