У СУБОТУ ЈЕ ВЕЧИТИ ДЕРБИ Милка Форцан апеловала на све навијаче УЗДРЖИТЕ СЕ ОД НАСИЉА

16.09.2025. 20:21
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Фото: Screenshot / Youtube / FK Partizan Beograd

Потпредседница ФК Партизан Милка Форцан апеловала је из Хумске да престане насиље над навијачима кои носе обележја фудбалских клубова у Србији.

Нагласила је да се њен апел односи на све навијаче, а поготово уочи предстојећег 177. "вечитог дербија" Паризан - Звезда у суботу од 19 часова у Хумској. 

"Апелујем на све који могу да утичу да се смањи насиље над онима који носе обележја било ког фудбалског клуба. Сведоци смо да је то учестало у последње време. Спрема се и дерби и можда неће бити неког утицаја, али на нама је да покушавамо, апелујемо и да позовемо све који учествују у навијању, доласцима на стадион ма ког клуба у Србији, да покушају да смање агресију и насиље и да сви уживамо у спортским активностима. Да будемо све мање сведоци немилих сцена које виђамо често", рекла је она у уторак у Хумској, на отварању нове клупске продавнице. 

"Отворили смо нову, проширену продавницу"

Фудбалски клуб Партизан отворио је своју нову продавницу на северној трибини стадиона у Хумској. Потпредседника клуба задужена за пословна питања, Милка Форцан, говорила је на свечаности.

"Данас отварамо нови Партизанов шоп, који је и раније постојао, али био је већ превазиђен, скромнији, са слабијим асортиманом. Данас је пред вама нова, проширена и реновирана продавница. Ово је још један од бројних напора које предузимамо у циљу обнављања укупне инфраструктуре ФК Партизан и у Хумској и на Телеоптику. Пред нама је још много инфраструктурних радова. О томе ћемо вас обавештавати у наредном периоду". 

"Са ове проширене, нове стране биће ексклузиван програм 'Капа', нашег техничког спонзора, а биће и сви производи асортимана. Пожелела бих Партизановом шопу успешан рад, постоји и 'онлине' продаја, а у плану су и још неки новитети, о чему ћете бити благовремено обавештени."

(Mondo.rs)

вечити дерби навијачи насиље
Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
