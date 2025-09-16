АРСЕНАЛ УТИШАО БИЛБАО: „Тобџије“ се распуцале пред крај, дебитант у ЛШ победио ПСВ
Фудбалери Арсенала славили су у првом колу Лиге шампиона на гостовању Алтетик Билбау резултатом 2:0.
Стрелци су били Габријел Мартинели у 72. минуту и Леандро Тросар 15 минута касније.
Арсенал је на крају оправдао улогу фаворита на овом мечу, иако је Билбао одиграо сјајну утакмицу, међутим мало слабије друго полувреме коштало је изабранике Ернеста Валвердеа бољег резултата.
Тобџије у следећем колу играју против Олимпијакоса, док Билбао ће играти против Дортмунда.
Фудбалери Унион Сен Жилоаз савладали су у Холандији екипу ПСВ са 3:1. Дебитант у новој сезони Лиге шампиона на најбољи начин је стартовао у елитном такмичењу.
Голове за шампиона Белгије су постигли Дејвид са беле тачке у деветом минуту, потом је Аит Хађ на истеку првог дела игре дуплирао предност, да би Мекалистер у 81. минуту само потврдио тријумф свог тима.