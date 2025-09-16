heavy intensity rain
(ВИДЕО) СИН ЧУВЕНОГ „ЂОКЕ БОМБЕ“ Био је део легендарне генерације 1984! Ово су МАЈСТОРИЈЕ по којима ће ДЕЛИЈЕ ПАМТИТИ ДЕЈАНА

16.09.2025. 21:10 21:22
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
Коментари (0)
фудбал
Фото: Youtube Printscreen/Crvena zvezda

Дејан Миловановић, некадашњи капитен Фудбалског клуба Црвена звезда, преминуо је у 42. години.

Миловановићу је позлило на терену током утакмице ветерана Звездара - ПКБ. 
 

Иако је хитна помоћ брзо стигла и покушала реанимацију, Миловановићу, нажалост, није било спаса.

Миловановић је био син славног оца Ђорђа Миловановића, такође фудбалера Црвене звезде, чувеног "Ђоке бомбе".

Дејан Миловановић је био члан талентоване генерације 1984 и био је први из те генерације који је заиграо за први тим. Чланови те генерације били су Душан Баста, Драган Мрђа, Марко Перовић...

Дебитовао је 2001. године са 17 година на мечу против Земуна.

За први тим Звезде је играо од 2001. до 2008. године, а већи део је носио капитенску траку.

За Црвену звезду је одиграо 173 званичне утакмице и постигао 20 голова. Освојио је три титуле и четири купа.

Био је један од љубимаца Звездиних навијача по познат по својим луцидним потезима и сјајном шуту, пише Курир.

Први који сваком навијачу црвено-белих пада на памет је онај који је на јесен 2002. године Миловановић у Верони дао против Кјева, у победи Звезде од 2:0 у Купу УЕФА, када је у 85. минуту поставио коначан резултат.

Такође, Миловановић је 132. вечитом дербију фантастичним поготком из слободног ударца покренуо преокрет Црвене звезде, тако што је поравнао резултат на 1:1, а меч је на крају завршен 4:1 у корист црвено-белих.

Погледајте још неке од његових мајсторија.
 

фк црвена звезда маракана делије Бивши фудбалер
Извор:
Курир
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
