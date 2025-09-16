БРЕНД КОЈИ ЈЕ ОБОЖАВАЛА КРАЉЕВСКА ПОРОДИЦА СЕ ГАСИ Ево шта је било пресудно за затварање компаније
Иако су њихове креације носиле познате личности и чланови краљевске породице, укључујући принцезу од Велса и краљицу Камилу, бренд никада није успео да оствари профит.
Саманта Камерон је покренула Cefinn са циљем да креира урбане униформе за запослене жене, а име бренда је настало као акроним имена њене деце: Иван, Елвен, Флоренс и Ненси. Бренд је брзо стекао популарност, а међу његовим фановима су биле и глумица Џилијан Андерсон и водитељка Холи Вилоуби.
У званичном саопштењу, 54-годишња Камерон је објаснила разлоге гашења.
- Ово није одлука коју сам олако донела, поготово што смо недавно забележили снажне продајне резултате. Међутим, као мала компанија која се креће кроз турбуленције у велепродајном модном сектору, сталним притисцима трошкова и међународним трговинским ограничењима, постало ми је све теже да будем сигурна да Cefinn може да постигне ниво раста неопходан за постизање стабилне и профитабилне позиције - објаснила је. Додала је и да је одлука била тешка и да је "дубоко захвална" свом тиму.
Најновији финансијски извештаји бренда показују пад продаје од пет одсто, на 4,2 милиона фунти, док су губици пре опорезивања износили 354.000 фунти. Камерон је раније признала да је Брегзит учинио пословање "изазовним и тешким", а колапс Matches Fashion, глобалног продавца луксузне робе, додатно је отежао пословање малим, независним брендовима. Иако је Cefinn обезбедио инвестицију од 2,5 милиона фунти од донатора Конзервативне партије, власник није био вољан да тражи додатни капитал.
Две продавнице у Лондону остаће отворене до распродаје јесењих и зимских колекција, а отпремнине ће добити 24 запослена. На крају, Саманта Камерон се захвалила купцима на лојалности, истичући да су били "стални извор инспирације".