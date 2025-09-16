КО СЕ ОГЛУШИ, РЕШИЋЕ ДРЖАВА О ТРОШКУ ВЛАСНИКА!
“ОБЈАВЉЕН РАТ“ АМБРОЗИЈИ Министарство пољопривреде одлучно, локалне самоуправе да прочешљају терен и наложе власницима парцела ХИТНО УНИШТЕЊЕ БИЉКЕ ОПАСНЕ ПО ЗДРАВЉЕ
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије упутило је свим локалним самоуправама обавештење о њиховим обавезама у спровођењу Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије (Ambrosia artemisiifolia L.).
Амброзија је једна од најраспрострањенијих и најштетнијих алергених коровских врста која наноси значајну штету пољопривредној производњи и здрављу становништва. Због тога је неопходно да локалне самоуправе, власници и корисници земљишта благовремено предузму све прописане мере уништавања ове биљке, и то пре почетка њене фазе цветања, која траје од јула до септембра, наводи се у саопштењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Локалне самоуправе су у обавези да одмах по пријему информација о присуству амброзије на својој територији писмено обавесте власнике и кориснике земљишта и наложе им уништење ове штетне биљке у року од 15 дана од пријема обавештења.
У случајевима непоступања, комуналне службе дужне су да без одлагања обавесте фитосанитарну инспекцију, која издаје решења о обавезном и хитном уништавању коровске биљке амброзије, а уколико ни тада не буде поступљено у складу са решењем, поступак спроводи овлашћено лице о трошку несавесних субјеката.
Информација о упућеном допису достављена је и начелницима округа, који ће као координатори пратити и подржавати рад локалних самоуправа у примени ових мера. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде апелује на све јединице локалне самоуправе, као и на власнике и кориснике земљишта, да у потпуности поштују прописане мере, како бисмо заједничким напорима спречили даље ширење амброзије и заштитили здравље грађана и интересе наше пољопривредне производње.
(Blic.rs)