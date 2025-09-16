СРБИЈА ЈЕ ИЗГУБИЛА ВЕЛИКОГ ФУДБАЛЕРА И ИЗУЗЕТНОГ ЧОВЕКА – Огласио се и ФСС: Дејан оставио дубок траг у националним селекцијама
Ужасна вест потресла је фудбалску Србију.
Изненада, у 42. години живота, преминуо је некадашњи фудбалер Црвене звезде и репрезентативац наше земље Дејан Миловановић.
– Члан једне од најталентованијих генерација српских играча (1984), Дејан је оставио дубок траг у дресу националних селекција, нарочито младе репрезентације Србије до 21 године, са којом је освојио два сребра на Европским првенствима – наводи Фудбалски савез Србије.
На шампионату у Немачкој 2004, у генерацији коју је предводио селектор Владимир Петровић, постигао је изузетно важан погодак против Белорусије у тријумфу од 2:1. Три године касније, у Холандији, под вођством селектора Мирослава Ђукића, поново је био међу кључним актерима. Његов фантастичан гол донео је победу против Италије од 1:0 и трасирао „орлићима“ пут до финала континенталног шампионата.
За сениорску репрезентацију Србије одиграо је две утакмице 2008. године, обе под командом селектора Мирослава Ђукића, против Русије и Немачке.
Син такође легендарног Ђорђа Миловановића, прве фудбалске кораке направио је у петлићима Црвене звезде, где је прошао све селекције и као вођа своје генерације промовисан у првотимца 2001. године.
Заједно са Бошком Јанковићем, Александром Луковићем, Драганом Мрђом и Марком Перовићем, Деки је чинио окосницу тима који је на Маракану донео три титуле и четири национална купа.
-Фудбалски савез Србије изражава најдубље саучешће породици, пријатељима и саиграчима Дејана Миловановића. Србија је изгубила великог фудбалера, а пре свега изузетног човека. Почивај у миру, Дејане - стоји у саопштењу ФСС.