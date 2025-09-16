heavy intensity rain
17°C
16.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРБИЈА ЈЕ ИЗГУБИЛА ВЕЛИКОГ ФУДБАЛЕРА И ИЗУЗЕТНОГ ЧОВЕКА – Огласио се и ФСС: Дејан оставио дубок траг у националним селекцијама

16.09.2025. 21:48 21:51
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Ужасна вест потресла је фудбалску Србију.

Изненада, у 42. години живота, преминуо је некадашњи фудбалер Црвене звезде и репрезентативац наше земље Дејан Миловановић.

Члан једне од најталентованијих генерација српских играча (1984), Дејан је оставио дубок траг у дресу националних селекција, нарочито младе репрезентације Србије до 21 године, са којом је освојио два сребра на Европским првенствима – наводи Фудбалски савез Србије. 

На шампионату у Немачкој 2004, у генерацији коју је предводио селектор Владимир Петровић, постигао је изузетно важан погодак против Белорусије у тријумфу од 2:1. Три године касније, у Холандији, под вођством селектора Мирослава Ђукића, поново је био међу кључним актерима. Његов фантастичан гол донео је победу против Италије од 1:0 и трасирао орлићима пут до финала континенталног шампионата.

За сениорску репрезентацију Србије одиграо је две утакмице 2008. године, обе под командом селектора Мирослава Ђукића, против Русије и Немачке.

Син такође легендарног Ђорђа Миловановића, прве фудбалске кораке направио је у петлићима Црвене звезде, где је прошао све селекције и као вођа своје генерације промовисан у првотимца 2001. године.

Заједно са Бошком Јанковићем, Александром Луковићем, Драганом Мрђом и Марком Перовићем, Деки је чинио окосницу тима који је на Маракану донео три титуле и четири национална купа.

-Фудбалски савез Србије изражава најдубље саучешће породици, пријатељима и саиграчима Дејана Миловановића. Србија је изгубила великог фудбалера, а пре свега изузетног човека. Почивај у миру, Дејане - стоји у саопштењу ФСС. 

фудбалски савез србије фк црвена звезда
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај