(ВИДЕО) ПРЕШАО ИГРИЦУ У ПРАВЉЕЊУ АЈВАРА Сви му кличу на домишљатости, ево шта је употребио да самеље паприку!

12.09.2025. 12:06 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц жена
mlin
Фото: Canva/Ilustracija

У Србији се традиција мери мирисом печених паприка и звуком шкрипања машине за млевење.

Јесен не може да прође без ајвара, а свака породица има своје мале тајне, од тога како се паприке пеку, до тога како се кува и чува зимница. Ипак, оно што никада не изостаје јесте мукотрпан рад, дани проведени у кухињи и бескрајно млевење које из сваког члана породице извуче последњи атом снаге.

Али, кад понестане стрпљења, на сцену ступа чувена балканска домишљатост. Наиме, један мушкарац одлучио је да ствар преузме у своје руке и уместо да ручно окреће машину за млевење, употребио је – бушилицу!

На снимку који је постао хит види се како бушилица врти машину толиком брзином да паприке нестају из левка брже него што жена стиже да их убаци. А резултат – посао који обично траје сатима претворио се у брзу, готово забавну авантуру.

@__milic__01 #fyp #tiktokserbia #humor #ajvar #dualipa ♬ original sound - 🌍BALKAN🌍

Овај снимак није само комичан, већ и прави омаж балканској довитљивости. Јер, где другде осим код нас можете видети да се алат из радионице сели у кухињу? Ако може да се буши и шрафи, зашто не би могло и да се меље? Уосталом, ајвар није само храна – то је ритуал, дружење, прича о заједништву и доказ да уз мало сналажљивости чак и најтежи део посла може да се претвори у шалу.

Док жене пазе да се паприке пеку до савршене мекоће и да лонци не загоре, мушкарци су познати по томе да воле да "унапреде" процес, а бушилица као мотор за машину за млевење сада улази у ред антологијских трикова.

Наравно, у опису видеа је назначено да је у питању хумор, али у свакој шали има мало истине, а они који сате проводи правећи зимницу знају колико би ово заиста могло да буде корисно.

Иако се сви слажу да нема бољег ајвара од оног који се кува полако и с љубављу, овакви тренуци подсећају да је припрема зимнице једнако важна као и сама тегла на полици.

Јер ајвар није само укус, већ и успомена, а овај мушкарац сигурно ће остати упамћен као онај који је бушилицом унео брзину и смех у јесењу традицију.

