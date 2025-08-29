clear sky
26°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА ЛИМАНСКОЈ ПИЈАЦИ "ЦВЕТА" ГОТОВА ЗИМНИЦА Најчешће питање "Колико је ајвар", а ево колико кошта само ЈЕДНА тегла- Продавци не могу да стигну да направе колико се купује!

29.08.2025. 09:36 09:44
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
pijaca
Фото: unsplash.com/Tanja Tepavac/Ilustracija

Лиманска пијаца у Новом Саду пуна - на тезгама сезонско воће и поврће, продавци нуде, купци меркају...

Време је за припрему зимнице, а на пијаци могу да бирају. Могу да купе и готив ајвар, пинђур, сок од парадајза, а и имају и понуду да купе свеже поврће...

Домаћи парадајз сорте "шљивар" кошта око 140 динара по килограму, али има и скупљег од 150, па до 200 динара. Бабуре су, кажу продавци на акцији - килограм је у просеку 130 динара.

Зденка Васић из Новог Сада продаје и готову зимницу, али чини јој се да је интересовање још слабо.

- Најважније је да имате редовне муштерије. Готову зимницу понекад спремим и по наруџбини. Тегла ајвара је 700 динара, сок парадајза 250 динара -  каже продавачица Зденка која тврди да је њен ценовник најповљнији.

Тегла ајвара код неких продаваца иде и до 1000 динара.

ајвар паприка
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај