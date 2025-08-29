НА ЛИМАНСКОЈ ПИЈАЦИ "ЦВЕТА" ГОТОВА ЗИМНИЦА Најчешће питање "Колико је ајвар", а ево колико кошта само ЈЕДНА тегла- Продавци не могу да стигну да направе колико се купује!
Лиманска пијаца у Новом Саду пуна - на тезгама сезонско воће и поврће, продавци нуде, купци меркају...
Време је за припрему зимнице, а на пијаци могу да бирају. Могу да купе и готив ајвар, пинђур, сок од парадајза, а и имају и понуду да купе свеже поврће...
Домаћи парадајз сорте "шљивар" кошта око 140 динара по килограму, али има и скупљег од 150, па до 200 динара. Бабуре су, кажу продавци на акцији - килограм је у просеку 130 динара.
Зденка Васић из Новог Сада продаје и готову зимницу, али чини јој се да је интересовање још слабо.
- Најважније је да имате редовне муштерије. Готову зимницу понекад спремим и по наруџбини. Тегла ајвара је 700 динара, сок парадајза 250 динара - каже продавачица Зденка која тврди да је њен ценовник најповљнији.
Тегла ајвара код неких продаваца иде и до 1000 динара.