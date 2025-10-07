Није моцарела, а ни фета! ОВО ЈЕ НАЈЗДРАВИЈИ СИР КОЈИ МОЖЕТЕ ЈЕСТИ Сатима ће вас држати ситим, побољшава варење и јача кости
Богат је извор протеина, пружајући 11 грама протеина по 100 грама. Садржи релативно мало калорија, са само 80 калорија по порцији.
Сир често није први на листи здравих намирница јер га његова репутација да је богат мастима и сољу често сврстава у храну која треба да се конзумира с времена на време. Ипак, постоје сиреви који изненађују својом хранљивошћу и могу да постану вредан део свакодневног јеловника. Један од таквих сирева, према речима дијететичара је свежи сир.
Наиме, пет дијететичара питало је америчку здравствену платформу „Хеалтх“ који сир сматрају најздравијим. Њихова пресуда је била изненађујуће једногласна: свежи сир био је убедљиви победник.
Овај свеж, зрнасти сир се разликује од других сирева по томе што не стари, већ се једе одмах након припреме. Због тога остаје лаган, мекан и пун хранљивих материја.
Пун протеина
Пола шоље, што је око 100 грама свежег сира садржи око 11 грама протеина, исто као два јајета. Због тога је одличан избор за оне који желе да започну дан нечим заситним и енергичним.
- Свежи сир је опција са високим садржајем протеина која ће вас дуго држати ситим. То значи да је мања вероватноћа да ћете јести грицкалице између оброка - каже дијететичарка Британи Браун.
Лаган, хранљив и свестран
Свеж сир није само хранљив већ је и релативно лаган. Ова сорта са ниским садржајем масти садржи у просеку само 80 калорија по порцији и има мање масти од већине других сирева.
Поред тога, свежи сир је доступан у варијантама са ниским садржајем масти и са ниским садржајем натријума, што га чини паметним избором за оне који пазе на здравље свог срца или тежину.
- Свежи сир пружа много хранљивих материја за релативно мало калорија. Само мала порција много помаже у побољшању нивоа енергије и осећаја ситости - каже дијететичарка Кејтлин Хипли.
Неке врсте свежег сира такође садрже живе бактерије млечне киселине, баш као и јогурт. Оне подржавају здраву цревну флору и варење.
Богат важним хранљивим материјама
Поред протеина, свежи сир садржи неколико витамина и минерала неопходних за здраво тело, укључујући:
• Фосфор - подржава јаке кости и зубе
• Витамин Б12 - важан за енергију и нервни систем
• Селен - делује као антиоксиданс
• Калцијум - доприноси јаким костима
• Рибофлавин (витамин Б2) - подржава метаболизам
Здравствене предности свежег сира
Свежи сир има бројне предности за здравље. Његов висок садржај протеина, минерала и пробиотика може да подржи цревну флору, мишићну масу, губитак тежине и јачање костију.
• Побољшава здравље црева - Неки свежи сиреви су обогаћени пробиотиком, живим микроорганизмима који побољшавају равнотежу бактерија у телу. Конзумирање намирница које садрже пробиотике може да помогне у превенцији или лечењу одређених гастроинтестиналних проблема.
• Подржава губитак тежине - Свежи сир је богат протеинима, макронутријентом који повећава осећај ситости. Докази сугеришу да конзумирање више протеина од препорученог дневног уноса може да смањи телесну тежину и смањи масну масу.
• Побољшава телесну композицију - Висок садржај протеина у свежем сиру помаже у повећању мишићне масе код особа које се баве вежбама отпора. Ова комбинација подстиче раст мишића и може да допринесе губитку тежине.
• Јача кости - Истраживања показују да млечни производи који садрже калцијум и фосфор (попут свежег сира) могу позитивно да утичу на раст и одржавање костију, повећавајући њихову чврстоћу.
Ово је најбољи начин да се једе свежи сир
Свежи сир је изненађујуће свестран. Може да се користи за доручак, ручак, као ужина или чак у топлим јелима. Ево неколико укусних идеја:
• Са свежим воћем и мало меда
• На тосту са парадајзом и босиљком
• У тесту за лазање или палачинке
• Кроз омлет од јаја
• У чинији са поврћем и житарицама
• Као основа за салсу