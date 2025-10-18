overcast clouds
(ВИДЕО) ПАНИКА НА ЈЕЗЕРУ! Одједном се појавило нешто огромно, кренуло ка чамцима, туристи се престравили

18.10.2025. 10:50
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс, Ива Бесарабић
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

У Грчкој се одиграо призор који је одушевио и изненадио све присутне – медвед је препливао читаво језеро Полифитос, не обазирући се на људе ни на чамце који су га окруживали.

Дивља животиња започела је своје необично „путовање“ из места Кранидија, а завршила га у Кесареји, у области Козани на северозападу земље.

Укупно је прешла раздаљину од око 20 километара, пливајући више од 90 минута без паузе.

Очевици су били у шоку – медвед није показивао знаке умора

Према речима сведока, медвед је све време остао у води, без икаквих знакова умора. Призор је камером забележио професионални рибар Танасис Гамбурас, који је у том тренутку био у чамцу на сред језера.

  <

/p>

„Никада раније нисам видео ништа слично. Био сам забринут да ли ће успети да дође до обале, али и уплашен да се не приближи мом чамцу“, рекао је Гамбурас за локалне медије.

Медвед безбедно стигао до шуме

На крају своје невероватне пливачке авантуре, медвед је успешно стигао до обале и нестао у густој шуми, као да се ништа необично није догодило.

Видео овог несвакидашњег догађаја брзо се проширио друштвеним мрежама и изазвао бројне реакције широм Грчке.

Пинк.рс

 

Извор:
Пинк.рс, Ива Бесарабић
Пише:
Дневник
