ДИЈЕТА СА КУВАНИМ ЈАЈИМА ОСВАЈА СВЕТ! За само 14 дана смршаћете 10 килограма, без глади и муке
Дијета са куваним јајима је веома популарна јер се скине 10 кг за само две недеље.
Дијету са јајима је пре 44 године држала некадашња премијерка Маргарет Тачер. Тада јој је циљ био да дође до жељене тежине пре победе на изборима. Кажу да је дијета с јајима допринела да Маргарет за две недеље изгуби десет килограма, пише „BBC“. Поента ове дијете је да једете најмање 2-3 јаја дневно. Постоји неколико верзија дијете са куваним јајима, али типична верзија је слична Аткинсоновој дијети са ниским садржајем угљених хидрата.
Уколико желите да пробате дијету са куваним јајима, ово је план исхране за 7 дана:
1. дан:
Доручак: Два јајета, спанаћ, поморанџа
Ручак: Лосос са роштиља и салата
Вечера: Свињски котлет са роштиља и броколи
2. дан:
Доручак: Два јајета, парадајз, крушка или диња
Ручак: Пилетина са роштиља и салата
Вечера: Туњевина са мало кеља
3. дан:
Доручак: Два јајета, једна поморанџа
Ручак: Телећа шницла и салата
Вечера: Печени лосос са печуркама
4. дан:
Доручак: Два јајета, шпаргле, бобичасто воће
Ручак: Два јајета и зелена салата
Вечера: Говедина и карфиол
5. дан:
Доручак: Два јајета, кришка шункарице, бобичасто воће
Ручак: Печени бакалар са шпарглама
Вечера: Пилећи ражњићи са роштиља са паприком и луком
6. дан:
Доручак: Два јајета, крушка или диња
Ручак: Јаје и зелена салата
Вечера: Риба са роштиља и барено поврће
7. дан:
Доручак: Два јајета, крушка или диња
Ручак: Лосос са роштиља и салата
Вечера: Свињски котлет и салата
Напомена: Пре него што почнете да држите дијету, консултујте се са својим лекаром или нутриционистом.