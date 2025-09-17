ПЛАТА ОД 32.000 ДО 180.000 ЕВРА ГОДИШЊЕ! Зашто упркос високим зарадама недостају пилоти у Европи

Због хроничног недостатка пилота, швајцарска национална авио-компанија SWISS биће принуђена да до октобра откаже чак 1.400 летова

Ова вест је поново покренула питање - колико пилоти заиста зарађују и зашто их недостаје упркос високим платама?

Плате пилота значајно варирају, а највећи фактор је искуство. Према подацима Института за економска истраживања (ЕРИ), пилоти са више од осам година искуства у Европи зарађују и до 80 одсто више од колега са тек неколико година летења. У Уједињеном Краљевству, на пример, пилоти почетници годишње зараде око 54.283 евра, док искусни команданти кокпита могу достићи чак 173.243 евра.

Швајцарска на врху, али и даље са мањком кадра

Иако швајцарски пилоти спадају међу најбоље плаћене у Европи, управо ова земља трпи озбиљан мањак стручног кадра. Просечне годишње бруто плате пилота у јуну 2025. године, према подацима ЕРИ-ја, кретале су се од 32.299 евра у Румунији до чак 113.672 евра у Швајцарској.

Немачки Савезни статистички биро известио је да просечна бруто месечна плата пилота износи 12.566 евра, односно 150.792 евра годишње. У Великој Британији, медијална годишња бруто плата пилота и контролора летења износи око 95.240 евра. Француски статистички биро наводи да је просечна месечна плата за пилоте око 9.300 евра, што годишње износи 111.600 евра.



Разлике у платама широм Европе

Најбоље плате пилота у Европи концентрисане су у западним и северним земљама. Поред Швајцарске и Немачке, на врху су и Белгија са 110.424 евра и Ирска са 108.007 евра. На пример, ирска авио-компанија "Ryanair" наводи на својој веб-страници да искусни капетани могу да зараде и до 180.000 евра годишње. Аустрија и Холандија такође прелазе границу од 100.000 евра, док Финска следи са око 96.000 евра.

С друге стране, земље попут Португала са 60.054 евра, Грчке са 56.523 евра и Пољске са 50.000 евра нуде знатно ниже плате. Румунија је на самом дну са 32.299 евра годишње.

- Чак ни најискуснији пилоти у Румунији не прелазе границу од 40.000 евра годишње, што је готово десет пута мање од оних у Немачкој - наводи се у истраживању, преноси Каматица.рс.