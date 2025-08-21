НОВИ ПАД СУПЕР ХОРНЕТА Летелица уништена, пилот извучен из мора ШТА СЕ ДЕШАВА СА ОВИМ АВИОНИМА АМЕРИЧКЕ МОРНАРИЦЕ?
Амерички морнарички пилот (NAVY) katapultirao се из авиона Ф/А-18Е Супер Хорнет из 83. ескадриле ловаца-бомбардера (ВФА-83) познате и по надимку Рампагерс (Разбијачи).
Пилот је спашен код обале Вирџиније након што је 20. августа око 10 сати по локалном времену морао да се спаси катапултирањем.
Узрок пада и идентитет или здравствено стање пилота за сада нису објављени од стране морнарице. Једини коментар био је да пилот тренутно пролази медицинске прегледе.
Америчка обалска стража пронашла је и извукла пилота на обалу у 11:20, након чега је одмах пребачен у болницу Сентара Норфолк. Олупина авиона остала је на дну мора.
Ескадрила ВФА-83 базирана је у Морнаричких ваздухопловној бази Океана, заједно са бројним другим морнаричким ловачким ескадрилама, будући да је то главна база морнаричког ваздухопловства Источне обале.
Низ несрећа у морнаричком ваздухопловству
Морнаричка заједница ловачко-бомбардерских ескадрила претрпела је пет тешких несрећа (Class А - инцидент са штетом од најмање 2.500.000 долара и/или уништењем авиона, смртним исходом или трајним инвалидитетом) у последњих неколико месеци.
Најпре је један Супер Хорнет из 11. ловачко-бомбардерске ескадриле (ВФА-11 Ред Реаперс), који је полетео са носача авиона USS Хари Труман, оборен у инциденту "пријатељске ватре". Овај авион погодили су пројектили са крстарице Гетисбург, о чему је портал Аеро извештавао.
У мају је приликом неуспелог слетања; оба пилота су се катапултирала, о чему сте могли да прочитате више у тексту објављеном на нашем порталу. Само недељу дана раније, још један Ф/А-18Е склизнуо је са хангарске палубе истог носача и завршио у мору док су га морнари превлачили по палуби носача, према лифту, објавио је Aero.rs.
У јулу 2025. пилот се катапултирао из авиона Ф-35Ц у близини Поморске ваздухопловне станице Лимор, након чега се авион срушио и експлодирао у ватреној буктињи. Авион је припадао ескадрили ВФА-125 Rough Раидерс. Захваљујући седишту за катапултирање и брзој реакцији спасилачких екипа, пилот није задобио озбиљне повреде, иако је авион пете генерације потпуно изгубљен. Наш портал је забележио и овај инцидент.
Један од најопаснијих послова у морнарици
Губитак четири борбена авиона четврте генерације, вредних по 60 милиона долара, у само неколико месеци представља шокантан низ инцидената за заједницу која се поноси тиме да поседује најбоље обучене и најспособније пилоте на свету. Само пад Ф-35Ц додао је укупну штету од скоро 400 милиона долара.
Палуба америчког носача авиона често се назива најопаснијим радним местом на свету. Било да је то објективно тачно или не, „контролисани хаос“ ротора хеликоптера, пропелера, млазних мотора и лифтова на палуби дуж писте од 300 стопа (која је уједно и брод) свакако спада у најопасније. Не само пилоти и посаде авиона, већ и морнари и техничари на палуби суочавају се са огромним ризицима.
Различите околности у којима су се ови инциденти догодили не указују на јасан системски проблем у једној ескадрили, протоколу или процедури. Ипак, свака истрага откриће основне узроке. Да ли је реч о низу изузетно лоше среће или о симптомима дубљих проблема, биће познато тек након што руководство морнарице спроведе потпуну анализу, закључује Simple Flying.
(Aero.rs)