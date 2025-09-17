Остаје нам само сећање! НЕСТАЈЕ ПРОИЗВОД КОЈИ ЈЕ ОБЕЛЕЖИО ЈЕДНУ ЕПОХУ! Сапун из деведесетих година више се неће производи
Култни сапун Фа, који се у Србији куповао и користио деведесетих година, више се не производи, потврдили су из компаније Хенкел.
Милиони Немаца користили су га још од 1950-их година, а продавао се и на хрватском тржишту – сапун марке Фа одлази у прошлост. Када је тачно обустављена производња, није познато. Према информацијама „Билда“, последње залихе распродате су почетком 2025., а од тада се сапун више не може пронаћи на полицама продавница – ни у Немачкој, ни у иностранству.
Хенкел је већ у лето 2022. променио организациону структуру: одели за детерџенте и личну негу спојени су у један, а од августа прошле године у трговинама се налазе само Фа гелови за туширање и дезодоранси.
Фа сапун лансиран је 1954. године – изворно га је представила крефелдска компанија Dreiring, Хенкелова подружница, као „фини сапун у новом стилу“. Испрва је изгледао неупадљиво, али крајем 1960-их, с појавом Flower-power покрета, претворио се у симбол разиграних времена која су обележила читаве генерације.
Сапун није био популаран само у Западној Немачкој: безброј ‘западних пакета’ послатих у Источну Немачку (ДДР) садржавали су управо Фа сапун. За многе становнике ДДР-а, мирис Фа сапуна био је мирис западне слободе, преноси Тпортал.