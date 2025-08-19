(ВИДЕО) ПИЛОТ УЛЕТЕО У УРАГАН "ЕРИН" ”Ерин” бесни! Ветрови 210 км/х, Порторико без струје, Америка у страху
На друштвеним мрежама кружи запањујући снимак који приказује тренутак када пилот лети право у средиште застрашујућег урагана.
Стручњаци предвиђају да ће Ерин достићи источну обалу Сједињених Држава, доносећи снажне ветрове, обилне падавине и опасне морске струје, преноси Лед Бајбл.
Ерин поново појачао снагу
Иако је привремено ослабио, Ерин је поново појачао снагу, са ветровима који су у једном тренутку достизали брзину од 210 км/х, наводи Национални центар за урагане.
Тренутно је лоциран код Kарипских острва, а извештај БиБиСи-ја показује да је више од 150.000 људи у Порторику остало без струје због оштећења далековода јаким ветровима.
Очекује се да ће Ерин затим проћи поред Бахама, пре него што се у наредним данима приближи источној обали САД. За сада није предвиђено да ће направити директан копнени удар.
Ураган под лупом стручњака
Док већина људи бежи од олује, тимови познати као “ловци на урагане” из Националне администрације за океане и атмосферу (НОАА) и Америчке ваздушне снаге раде управо супротно - лете право у екстремне временске услове како би прикупили важне податке.
На невероватном снимку видимо такозвано око урагана Ерин, пошто је током викенда појачан на пету категорију. Иако делује мирно, са плавим небом и слабим ветровима, тренутак касније пилоти се сусрећу са снажним ударима.
Стручњаци објашњавају да су такви подухвати кључни за прецизно мерење централног притиска и брзине ветрова.