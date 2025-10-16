clear sky
ЗА РУБРИКУ "ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ", ПА ОВАЈ СУДСКИ ПРОЦЕС ЈЕ УРНЕБЕСАН! Ево због чега су зецеви из једног мачванског села казњени пред судом

16.10.2025.
У приповеци Петра Kочића пред судом је био јазавац који је појео кукуруз, а у мачванском селу Глушци, на суду су завршили зечеви, и то зато што су оглодали и трајно оштетили чак 900 садница дуње.

Парницу која се разликује од свих које је имао у својој дугогодишњој успешној каријери, иако је од пресуде прошло скоро десет година, ни данас не заборавља адвокат Радосав Шобић.

Он је заступао воћара В.О. којем су у зиму 2012. године зечеви у потрази за храном "масакрирали" воћњак. Од 1.000 садница од гладних зечева претекло је свега 100.

- Домаћин је сваку садницу појединачно заштитио мрежом, али пошто је снег нападао преко пола метра, уз то се и заледио јер је зима била ледена, зечеви су младе саднице оглодали при врху због чега су се скоро све се осушиле – прича адвокат, додајући: ”Он је прво је покушао да са Ловачким удружењем постигне споразум, али када они то нису прихватили поднео је тужбу”.

Суђење је трајало пуне четири године. Суд у Богатићу је у првостепеном поступку одбио тужбу у целости, али после жалбе морао је да закаже ново суђење. Из другог пута судија је пресудио да ловачко удружење исплати одштету од 280.000 динара уз образложење да је и власник воћњака делимично крив за штету коју су учинили зечеви.

- Нисмо били задовољни, па смо уложили жалбу Апелационом суду. Овај суд је преиначио пресуду и прихватио захтев у целости, па је на крају ловачко удружење власнику воћњака морало да исплати око 470.000 динара. Са каматама, трошковима вештачења и судског поступка овај износ је достигао 740.000 динара – испричао је Шобић.
 

