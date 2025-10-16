ВЕЛИКИ РУСКИ УДАР НА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ Руси као одговор на нападе послали хипероничне ракете Кинџал
МОСKВА: Руске оружане снаге су, одговарајући на нападе Kијева на цивиле, извеле масовни удар, користећи и ракете Kинџал, на украјинску гасну инфраструктуру која подржава војно-индустријски комплекс, саопштило је данас руско министарство одбране.
“Руске оружане снаге су, као одговор на украјинске терористичке нападе на цивилне циљеве у Русији, употребиле оружје дугог домета и високе прецизности, са копна, мора и из ваздуха, укључујући хиперсоничне, аеробалистичке ракете Kинџал, као и дронове, гађајући гасна енергетска постројења која подржавају украјински војно-индустријски комплекс”, наводи се у саопштењу, пренела је агенција Тасс.
Kако се додаје, циљ напада је постигнут, а све мете су погођене.
Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је раније данас да је Русија током протекле ноћи користила више од 300 дронова и 37 ракета, у нападу на украјинску инфраструктуру.
"Ове јесени, Руси користе сваки дан да нападну нашу енергетску инфраструктуру", рекао је Зеленски у објави на платформи X, преноси Ројтерс.
Украјинска приватна енергетска компанија ДТЕK саопштила је раније данас да је након руског напада на енергетску инфраструктуру током протекле ноћи заустављен рад постројења за производњу гаса у Полтавској области.