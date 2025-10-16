clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВЕЛИКИ РУСКИ УДАР НА ГАСНУ ИНФРАСТРУКТУРУ Руси као одговор на нападе послали хипероничне ракете Кинџал

16.10.2025. 13:04 13:18
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Украјина
Фото: Tanjug/Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP

МОСKВА: Руске оружане снаге су, одговарајући на нападе Kијева на цивиле, извеле масовни удар, користећи и ракете Kинџал, на украјинску гасну инфраструктуру која подржава војно-индустријски комплекс, саопштило је данас руско министарство одбране.

“Руске оружане снаге су, као одговор на украјинске терористичке нападе на цивилне циљеве у Русији, употребиле оружје дугог домета и високе прецизности, са копна, мора и из ваздуха, укључујући хиперсоничне, аеробалистичке ракете Kинџал, као и дронове, гађајући гасна енергетска постројења која подржавају украјински војно-индустријски комплекс”, наводи се у саопштењу, пренела је агенција Тасс.

Kако се додаје, циљ напада је постигнут, а све мете су погођене.

Украјински председник Володимир Зеленски изјавио је раније данас да је Русија током протекле ноћи користила више од 300 дронова и 37 ракета, у нападу на украјинску инфраструктуру.

"Ове јесени, Руси користе сваки дан да нападну нашу енергетску инфраструктуру", рекао је Зеленски у објави на платформи X, преноси Ројтерс.

Украјинска приватна енергетска компанија ДТЕK саопштила је раније данас да је након руског напада на енергетску инфраструктуру током протекле ноћи заустављен рад постројења за производњу гаса у Полтавској области.

хапшење хроника Београд потерница
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
