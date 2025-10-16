clear sky
КРАЛИ МЕРМЕРНЕ ВАЗЕ СА ГРОБАЉА У БЕЧЕЈУ И БАЧКОМ ГРАДИШТУ Код двојице Бечејаца пронађено 15 украдених предмета

16.10.2025. 13:11 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
groblje
Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју расветлили су више крађа почињених на католичким гробљима у Бечеју и Бачком Градишту.

Због постојања основа сумње да су са гробних места крали мермерне вазе, ухапшени су А. Ш. (2004) и Д. Т. (2004), обојица са подручја Бечеја, саопштила је ПУ Нови Сад.

Полиција је код осумњичених пронашла 15 украдених ваза, које ће бити враћене власницима.

По налогу надлежног тужиоца, против њих ће бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку.

бечеј бачко градиште
Вести Хроника
