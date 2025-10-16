КРАЛИ МЕРМЕРНЕ ВАЗЕ СА ГРОБАЉА У БЕЧЕЈУ И БАЧКОМ ГРАДИШТУ Код двојице Бечејаца пронађено 15 украдених предмета
16.10.2025. 13:11 13:13
Припадници Министарства унутрашњих послова у Бечеју расветлили су више крађа почињених на католичким гробљима у Бечеју и Бачком Градишту.
Због постојања основа сумње да су са гробних места крали мермерне вазе, ухапшени су А. Ш. (2004) и Д. Т. (2004), обојица са подручја Бечеја, саопштила је ПУ Нови Сад.
Полиција је код осумњичених пронашла 15 украдених ваза, које ће бити враћене власницима.
По налогу надлежног тужиоца, против њих ће бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку.