СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

ХРАНА КАО ПРАВО, НЕ ПРИВИЛЕГИЈА Ништа не сме да пропадне и нико не би требало ДА БУДЕ ГЛАДАН

храна
Фото: Pixabay.com

Светски дан хране обележава се сваког 16. октобра у знак подсећања на оснивање Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО) 1945. године.

Циљ овог дана је подизање свести о проблему глади у свету и промовисање значаја обезбеђивања сигурне, здраве и довољне хране за све људе.

Тема Светског дана хране варира сваке године, али увек је усмерена ка важним аспектима исхране, одрживе пољопривреде и борбе против сиромаштва. Овај дан подсећа на чињеницу да милиони људи широм света и даље немају приступ довољним количинама хране, док истовремено на глобалном нивоу постоји велики отпад хране.

Обележавање Светског дана хране укључује различите активности – конференције, кампање, едукативне радионице и иницијативе за подршку локалним заједницама. Сврха је охрабрити људе да размишљају о својој потрошњи хране, промовишу одрживе навике и подрже напоре у борби против глади.

Светски дан хране је прилика да се истакне да храна није само извор енергије, већ и кључни елемент здравља, образовања и економског развоја. Најважнија порука овог дана је једноставна: нико не би смео да гладује, а заједничким напорима можемо радити на свету без глади.

