ЕВО ЗАШТО СУ ОКРЕНУЛИ ЛЕЂА АМЕРИЦИ Испоруке руске нафте у индијске луке ЗНАЧАЈНО ВЕЋЕ
ЊУ ДЕЛХИ: Испоруке руске нафте у индијске луке у првој половини септембра биле су и нешто веће него у последња два месеца, објавио је данас Индијан експрес.
Према привременим подацима о праћењу бродова аналитичке агенције Кплер, увоз руске нафте у Индију у првих 16 дана септембра износио је 1,73 милиона барела дневно (бпд).
Обим увоза за цео јул био 1,59 милиона бпд, а за август износио 1,66 милиона бпд.
Индијски медиј наводи да то сугерише да америчка реторика у јулу против великог увоза нафте из Москве у Њу Делхи није имала значајан утицај на понашање индијских рафинерија у вези са снабдевањем сировом нафтом.
Према прелиминарним подацима из те индустрије, и утовар сирове нафте у руским лукама до сада у септембру, иако нешто нижи него пре августа, такође је стабилан, чак и када ситуација остаје напета у вези са ратом Русије и Украјине.
Уговори за руску сирову нафту испоручену Индији финализују се шест до осам недеља пре испоруке, што значи да количине увезене у првој половини септембра углавном одговарају уговорима из јула, када је амерички председник Доналд Трамп почео јавно да критикује Индију због куповине руске нафте.
Према речима трговинских стручњака, испоруке руске нафте Индији крајем септембра и октобра пружиле би јасну слику утицаја Трампових царинских захтева, јер је Вашингтон почетком августа најавио секундарну царину на индијску робу, као "казну" за куповину сирове нафте из Москве.