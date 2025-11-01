scattered clouds
16°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ТАЧНО ПЛАТИТИ ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД

УВОДЕ СЕ ДИГИТАЛНЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ Сваки радни сат биће забележен и плаћен ЕВО У КОЈИМ СЕКТОРИМА КРЕЋЕ

01.11.2025. 15:56 16:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

АТИНА: У Грчкој се од 3. новембра уводе  дигиталне радне књижице у пет кључних сектора привреде, преносе данас грчки медији.

Тиме ће бити обухваћено скоро два милиона запослених у 280.000 компанија, пренео је Катимерини.

Дигитална радна књижица омогућава да сваки радни сат буде забележен и плаћен, чиме се штите права запослених.

Увођење дигиталне радне књижице обухвата секторе велепродаје, енергетике, као и финансијски сектор и административне послове у туризму.

Како је навело грчко министарство рада, ова мера се уводи после четворомесечног пилот пројекта.

Званични подаци министарства су показали да је у овој години забележен значајан пораст сати прековременог рада, што указује на ефикасност нових мера и већу транспарентност.

Увођење дигиталних радних књижица смањује и рад на црно, а сада је обавеза послодаваца и да додатно плате прековремени рад.

Према речима министарке за рад Ники Керамеус, ове картице обезбеђују да се ојача заштита запослених и истовремено омогућавају здраву конкуренцију међу фирмама.

Увођењем дигиталних радних књижица наставља се процес дигитализације у Грчкој који је започет 2022. године.

запослени Запослени привреда дигитализација
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај