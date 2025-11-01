ТАЧНО ПЛАТИТИ ПРЕКОВРЕМЕНИ РАД
УВОДЕ СЕ ДИГИТАЛНЕ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ Сваки радни сат биће забележен и плаћен ЕВО У КОЈИМ СЕКТОРИМА КРЕЋЕ
АТИНА: У Грчкој се од 3. новембра уводе дигиталне радне књижице у пет кључних сектора привреде, преносе данас грчки медији.
Тиме ће бити обухваћено скоро два милиона запослених у 280.000 компанија, пренео је Катимерини.
Дигитална радна књижица омогућава да сваки радни сат буде забележен и плаћен, чиме се штите права запослених.
Увођење дигиталне радне књижице обухвата секторе велепродаје, енергетике, као и финансијски сектор и административне послове у туризму.
Како је навело грчко министарство рада, ова мера се уводи после четворомесечног пилот пројекта.
Званични подаци министарства су показали да је у овој години забележен значајан пораст сати прековременог рада, што указује на ефикасност нових мера и већу транспарентност.
Увођење дигиталних радних књижица смањује и рад на црно, а сада је обавеза послодаваца и да додатно плате прековремени рад.
Према речима министарке за рад Ники Керамеус, ове картице обезбеђују да се ојача заштита запослених и истовремено омогућавају здраву конкуренцију међу фирмама.
Увођењем дигиталних радних књижица наставља се процес дигитализације у Грчкој који је започет 2022. године.