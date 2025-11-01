WINDOWS 10 ОДЛАЗИ У ИСТОРИЈУ, WINDOWS 11 ПРЕУЗИМА ПРИМАТ Биће муке на рачунарима купљеним пре 2017. године
Пре десет година Microsoft је обећао да ће Windows 10 бити последњи Windows.
И заиста, многи су поверовали у то да ће се систем убудуће само надограђивати, а не мењати. Али, дигитални свет се променио брже него што је ико очекивао, и сви корисници Windows 10 оперативног система морају да пређу на Windows 11, јер се за претходну верзију укида подршка. И док једни кукају да је прелазак на нову верзију компликован, други уздишу јер за њих то представља симболички крај једне ере.
Windows 11 није само ново лице оперативног система, већ и потпуно нова архитектура. Мајкрософт је поставио строге хардверске захтеве: процесор мора бити 64-битни, најмање осме генерације Intel или друге Ryzen серије AMD-а, рачунар мора имати минимум 4 GB RAM-а и 64 GB простора, Secure Boot и TPM 2.0 модул. Управо је тај Trusted Platform Module постао камен спотицања за многе кориснике. Старији рачунари, нарочито они купљени пре 2017, уопште га немају, или имају старију верзију која није подржана.
Да вам буде лакше, Мајкрософт нуди бесплатну надоградњу свима чији рачунари испуњавају услове. Довољно је да у подешавањима Windows 10 покренете опцију Check for updates, и ако се појави порука „Upgrade to Windows 11“, процес може да почне. Они који желе додатну проверу могу преузети алат PC Health Check, који анализира хардвер и јасно каже да ли је рачунар компатибилан новој верзији.
Надоградња у већини случајева пролази без већих компликација, али се саветује да пре почетка направите резервну копију важних података. Препоручује се да Windows 10 буде ажуриран на последњу верзију (22H2), да систем буде очишћен од непотребних програма и да има бар 25 GB слободног простора на системском диску.
Након инсталације Windows 11, све апликације, документи и подешавања углавном остају сачувани. Међутим, корисници морају да провере драјвере за штампаче, графичке и аудио уређаје, посебно ако су старији од пет година, јер многи произвођачи више не нуде подршку па могу себи да направе проблем. Проблем највише погађа власнике старијих рачунара, нарочито оне купљене између 2012. и 2017. године. Они ће морати да купе нови уређај или да прихвате ризик рада без безбедносних закрпа. Корисници са сумњивим лиценцама мораће да купе нови кључ, што није велики трошак (званична цена у Србији је око 150 евра), али многи су уверени да већ имају плаћен Windows.
За фирме и јавне установе прелазак може бити сложенији: поред набавке нових рачунара, морају да мигрирају апликације, прилагоде безбедносне политике и обуче запослене. У школама и установама које још користе Windows 7 или 8, ова промена ће бити још већа. Ако остану на старом систему, остају без апдејтовања сигурносних закрпа и подршке, чиме постају лака мета хакерима.
Кључ је и у кључевима
Срби су посебно заинтересовани за то хоће ли њихов прелазак на Win11 бити успешан, а ево и зашто: у време пандемије коронавируса, многе мале фирме у свету ставиле су кључ у браву, а њихови власници на полуцрном тржишту за смешан новац нудили су професионалне лиценце. Људи су преко сајтова и огласа куповали кључеве за неколико евра, не знајући да је већина тих кључева припадала корпорацијама или школама. Те лиценце су биле део volume licensing програма − издате за десетине или стотине рачунара у фирмама и нису се смелe продавати појединачно. Када јеМајкрософт почео да гаси неактивне или угашене пословне налоге, ти кључеви су престали да важе. У Србији су се од 2022. појавили бројни случајеви у којима је корисницима одједном стигло упозорење: Your Windows license will expire soon, или Windows isn’t activated.
Надоградњом на Windows 11 тај проблем је постао још очигледнији. Свака активација сада мора бити везана за верификован Мајкрософт налог или дигитални потпис уређаја. То значи да све старе, „сиве“ лиценце из доба короне више не могу да се користе. Они који су рачунар легално активирали преко Мајкрософт налога немају никаквих проблема − систем аутоматски препознаје и потврђује лиценцу.
Подршка за Windows 10 престала је 14. октобра, што значи да након тог датума више неће бити ниједне безбедносне исправке. Фирме ће моћи да плаћају продужену подршку Extended Security Updates још највише три године. Ипак, већина малих предузећа и домаћинстава у Србији неће се одлучити на тај трошак, па ће бити приморана да пређе на нови систем. Разлог за овакав корак није само финансијски. Windows 10 је направљен у време када су хакерски напади били далеко једноставнији, а безбедносни механизми засновани на заштити софтвера, не хардвера. Данас Mајкрософт инсистира на томе да је TPM 2.0 услов за све будуће безбедносне моделе, јер се кључеви за шифровање чувају у самом чипу и недоступни су хакерима.
У Србији је према проценама ИТ стручњака још увек активан велики број рачунара са Windows 10. Државне институције су последњих година постепено прелазиле на новији систем, али многа мала предузећа и даље одлажу миграцију због трошкова или страха од компатибилности програма.
− Корисници морају да схвате да престанак подршке не значи да ће рачунар престати да ради, али значи да ће постати рањив − каже Мирослав Јовић, ИТ консултант. − Као да оставите кућу откључану. Радиће, али није безбедно. На вама је да одлучите шта ћете учинити.