Нова основица за утврђивање новчане социјалне помоћи 12.266 динара
БЕОГРАД: Нови номинални износ новчане социјалне помоћи за појединца односно носиоца права у породици износи 12.266 динара, објављено је у Службеном гласнику.
Обрачун нове основице вришиће се за период од 1. октобра 2025.
За сваку наредну одраслу особу у породици износ новчане социјалне помоћи је 6.133 динара или у висини 0,5 од основице, док је за дете до 18 година тај износ у висини 0,3 од основице или 3.680,00 динара.
Ово решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи које је донело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања се примењује почев од утврђивања права на новчану социјалну помоћ за октобар 2025. године.
Висина социјалне помоћи одређује се на основу основице коју сваке године доноси министарство, а усклађује се два пута годишње, 1. априла и 1. октобра, у складу са кретањем потрошачких цена.