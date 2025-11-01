Нова основица за утврђивање новчане социјалне помоћи 12.266 динара

Обрачун нове основице вришиће се за период од 1. октобра 2025.

За сваку наредну одраслу особу у породици износ новчане социјалне помоћи је 6.133 динара или у висини 0,5 од основице, док је за дете до 18 година тај износ у висини 0,3 од основице или 3.680,00 динара.

Ово решење о номиналним износима новчане социјалне помоћи које је донело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања се примењује почев од утврђивања права на новчану социјалну помоћ за октобар 2025. године.

Висина социјалне помоћи одређује се на основу основице коју сваке године доноси министарство, а усклађује се два пута годишње, 1. априла и 1. октобра, у складу са кретањем потрошачких цена.