ЈЕДНИМ КЛИКОМ ВИДЕЋЕТЕ ГДЕ СУ УЉЕ, ШЕЋЕР ИЛИ МЛЕКО НАЈПОВОЉНИЈИ У припреми платформа за праћање цена
Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић најавила је да ће ускоро свим грађанима бити доступна платформа путем које ће моћи у сваком тренутку да прате кретање цена у трговинама и на тај начин имају преглед где им је који производ повољнији.
„Заједно са Канцеларијом за ИТ, која је одрадила највећи део посла, радимо на платформи на којој ће јавно бити истакнути ценовници које трговински ланци достављају министарству сваке недеље. Ускоро ће ова платформа бити јавно доступна и сви грађани ће моћи да уђу на њу, бирају трговински ланац, потом категорију производа, производ, бренд и да виде цену. Моћи ће и у сваком моменту да виде како су се кретале цене од 1. септембра, од када важи уредба, на недељном нивоу”, рекла је Лазаревићева.
Она је рекла за Њузмакс, саопштило је министраство, да ће путем те платформе грађани моћи да пореде цене, јер ће имати увид у комплетан ценовник производа у сваком трговинском ланцу.
Поводом најава појединих трговинских ланаца да ће затварати објекте по Србији због уредбе о ограничењу маржи, Лазаревићева је рекла да се држава стално суочава са разним врстама притисака, а да је ово један врло социјално осетљив вид притиска.
„Али ми врло добро знамо да постоје објекти који једноставно нису рентабилни много дуже и много пре доношења уредбе. Такође, пратимо проток запослених у трговинским ланцима па знамо да је број запослених у трговинским ланцима почео да опада још од 2021. године, а да је број објеката растао”, навела је Лазаревићева.
Она је додала да се мало повећавао број запослених 2023. и 2024. године, али се никада нису вратили на ниво из 2021. године.
„Питање је да ли су само отварањем нових објеката могли да буду конкурентни или су само желели веће тржишно учешће. Ако имају нерентабилне објекте, неке ће затворити. Те поруке о затварању имају и неку политичку димензију, покушавају да нас додатно притисну, али имаћемо ускоро састанак па смо ту да чујемо аргументе. Разумем њихову потребу да се боре, али наш је циљ да имамо цене под контролом које ће утицати на стандард грађана, а не да плаћамо најскупљу храну у Европи”, поручила је Лазаревићева.Е. Д.