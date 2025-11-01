ХЕКТАР ЗЕМЉИШТА У ВОЈВОДИНИ ЗЛАТА ВРЕДАН Парцела у овом месту отишла за два милиона евра ЈУЖНА БАЧКА И СРЕМ РУШЕ РЕКОРДЕ
Најскупљи је хектар у Јужнобачком и Сремском округу у првом кварталу ове године износио је скоро 40.000 евра, док су најниже цене парцела у Севернобачком и Севернобанатском округу, показује извештај Републичком геодетског завода за други квартал ове године.
У односу на исти период прошле године продато је око 100 парцела више, пошто је лане прометовано 1.501 парцела, а ове године 1.609.
У Јужнобачком округу је цена хектара достигла 39.958 евра, док је минимална цена 1.977, а средња вредност 15.642. У Сремском округу је максимална вредност хектара 39.900 евра, средња 13.140, а минимална 2.615 евра. У Јужнобанатском округу максимална вредност хектара није прелазила 32.437 евра, средња вредност је 10.939, а минимална 1.466 евра. У Западнобачком округу цене су од 25.034 до 2.606 евра, а средња вредност је 11.560.
У Средњобанатском округу максимална цена хектара је 20.934 евра, минимална 1.705, а средња 10.145, док је у Севернобанатском округу максимална цена хектара 18.905 евра, минимална 1.865, а средња вредност 9.862. Севернобачки округ бележи распон цена од 17.582 до 2.637, док је средња вредност хектара 11.140 евра.
У Чоки парцела продата за више од два милиона евра
У првом полугодишту 2022. године најскупљи промет пољопривредног земљишта остварен је у општини Чока, показују званични подаци РГЗ-а.
Тада су продата 163 хектара пољопривредног земљишта за невероватних 2.360.000 евра, што је највећа цена пољопривредног земљишта забележена икад у Србији.
Цена хектара у Шумадији и Западној Србији, као и у Београдском региону, знатно је виша у односу на Војводину. Београдски регион предњачи, па је максимална вредност хектара у њему 69.803 евра. И средња вредност је већа у односу на цене у Војводини и износи 15.720 евра.
Максимална цена хектара у Шумадији и западној Србији је 50.000 евра, док је средња вредност нижа у односу на војвођанске цене хектара и не прелази 7.910 евра. Занимљив је распон цена у овом делу Србије, који је у другом кварталу 2022. године износио 30.000 евра, када је продато 570 парцела, а ове године у истом периоду 664. У јужној и источној Србији цена хектара је од 30.000 до 303 евра, што је уједно најнижа цена земље у Србији, а средња вредност је 5.502 евра.
Најскупља прометована земља у Иригу и Кули
Најскупљи квадрат пољопривредног земљишта прометован је у Иригу, по цени од 34 евра по метру квадратном за парцелу површине 5.873 квадрарта, а најскупља парцела продата је у Кули за 1.246.451 евро и простире се на нешто више од 86 хектара, показује извештај Републичког геодетског завода за други квартал ове године.
Посматрајући први кавртал ове годсине, највиша вредност уговора за пољопривредно земљиште у Србији износила је 383.878 евра а остварена је у општини Шид за куповину 13 парцела укупне површине 47 хектара.
Укупна вредност оствареног промета на тржишту непокретности у Републици Србији у другом кварталу ове године износила је 2,1 милијарду евра. Највећи удео у укупној вредности прометованих непокретности заузима продаја станова − 1,2 милијарде евра (са учешћем од 60 одсто од укупно прометоване вредности).
За куће је издвојено 161,7 милиона евра (8 одсто укупне вредности), за грађевинско земљиште 156,7 милиона евра (8 одсто укупне вредности), за пословне просторе 86,7 милиона евра (4 одсто укупне вредности), пољопривредно земљиште 49 милиона евра (2% од укупне вредности).
С. Аничић Илић