ДА ЛИ ЋЕ СЕ ЊИМА ТРАМП СМИЛОВАТИ?
БУГАРСКА У СТРАХУ ЗБОГ ЛУКОИЛА: Прети несташица горива али и политички потреси
Бугарска влада разматра захтев за изузеће од америчких санкција против руске нафтне компаније Лукоил, плашећи се да би њихова примена могла изазвати масовне несташице горива и политичку кризу.
Бугарска разматра могућност да затражи изузеће од нових америчких санкција против највеће руске приватне нафтне компаније Лукоил, јер страхује да ће те мере изазвати велике несташице горива широм земље. Несташице би, како се наводи, могле довести и протеста који би могли да доведу проруске политичаре на власт, преноси данас Политико, позивајући се на два извора.
Извори су навели да је бугарска влада затражила од Вашингтона објашњење како може да добије одлагање санкција које ће почети да важе од 21. новембра.
Како су додали, влада у Софији страхује да би санкције могле да зауставе рад рафинерије Бургас у власништву Лукоила, која обезбеђује до 80 одсто укупне количине горива у тој земљи, што би довело до масовних несташица горива и протеста.
Бугарска наводи да би таква ситуација могла да убрза пад владе и ојача подршку председнику Румену Радеву, кога неки сматрају про-руским политичарем, а који је јавно изнео идеју о формирању нове партије, наводе извори на које се позива Политико.
Бивши министар за екологију и члан организације Стратешке перспективе, Јулијан Попов, сматра да влада није адекватно припремљена и да нема план за излазак Лукоила из Бугарске, што би значило да су несташице горива вероватан сценарио ако се решење не нађе.
Он наводи да би влада требало да преузме оперативну контролу над рафинеријом, уз подршку "међународног комитета" адвоката и експерата.Експерти, ипак, доводе у питање тврдње да би, ако САД не дозволе изузеће од санкција, Радев покушао да се домогне власти.
Амерички председник Доналд Трамп најавио је прошле недеље санкције против две највеће руске нафтне компаније, Росњефт и Лукоил, што је подстакло неколико земаља ЕУ у којима ове фирме послују да затраже изузеће.
