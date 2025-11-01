ТРЖНИ ЦЕНТАР УВЕО НАПЛАТУ ПАРКИНГА: За 10 минута рачун прешао 5.000 динара
Загребачки тржни центар увео је нови систем наплате паркинга, који је ових дана изазвао праву пометњу међу посетиоцима.
Уместо рампи, центар је поставио аутоматизовани систем препознавања регистарских ознака возила, који треба да бележи време проведено на паркингу и аутоматски обрачунава наплату.
Према правилима центра, прва три сата паркирања су бесплатна, док сваки следећи сат кошта 3 евра (око 351 динар). Након истека бесплатног периода, возачи би пре изласка требали да плате на аутоматима за наплату.
Ако то не учине, систем аутоматски обрачунава дневну карту од 50 евра (око 5.850 динара), а уплатница стиже на кућну адресу власника возила. Ради се о тржном центру Супернова у Бузину.
Ипак, пре него што је систем званично заживео, неки посетиоци су већ имали неугодно искуство.
"Ушла сам јуче на њихов паркинг и окренула се на кружном току. Данас сам отишла са колегиницом њеним аутом и видела нови систем наплате. Најпре је унела своју регистрацију и остала шокирана – рачун је био 48 евра (око 5.616 динара)! А биле смо тамо свега десетак минута", испричала је једна жена за Дневник.хр.
Остала је затечена и када је проверила своју регистрацију:
"И мени је систем избацио исти износ, 48 евра (око 5.616 динара). Па за шта? Само сам се окренула на паркингу дан раније", рекла је за исти портал.
Из Супернове поручују да нема разлога за панику. Иако је систем видљиво постављен и означен, он још није у функцији.
"Систем је још у фази тестирања, а званично покретање очекује се почетком новембра. Ако неко у међувремену добије казну, биће му сторнирана", поручили су из центра.
