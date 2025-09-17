broken clouds
ДА ЛИ ЗНАТЕ ШТА ЈЕ АИ БУЋКУРИШ? Није нимало наиван; Од зомби утакмица до политичких манипулација ДЕЗИНФОРМАЦИЈЕ СЕ ШИРЕ БРЗИНОМ СВЕТЛОСТИ

17.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Еуправозато.рс
АИ
Фото: freepik ilustarcija/pixabay

Појава позната као "АИ бућкуриш" (АИ Слоп) преплављује друштвене мреже, YouTube, па чак и медијске платформе, потискујући оригиналне ауторе и отварајући простор за ширење дезинформација.

На интернету све чешће наилазимо на садржаје који делују чудно, збуњујуће или једноставно лоше. Иза њих најчешће стоји вештачка интелигенција, а тај феномен се све чешће описује изразом АИ Слоп, што се код нас слободно преводи као "АИ бућкуриш" - смеса нискоквалитетног, брзо склепаног садржаја који преплављује дигитални простор.

Ови садржаји, било да су у питању текстови, слике, видео-снимци или музика, најчешће се праве брзо, јефтино и аутоматски, без много труда, и то захваљујући лако доступним АИ алатима.
Иако могу деловати безазлено, АИ бућкуриши често служе да привуку пажњу, манипулишу, шире дезинформације, или једноставно потисну квалитетан и аутентичан садржај.

аи
Фото: Ilustracija pixabay

Од зомбија на YouTube-u до "виртуелних" бендова на Спотифају
У анализи коју је британски Гуардиан објавио средином 2025. године, показало се да је чак 9 од 100 YouTube канала са најбржим растом засновано на вештачкој интелигенцији, од бизарних фудбалских "зомби" утакмица до сапуница са мачкама.
На Спотифају се појавио и вештачки креиран бенд "The Велвет Sundown" са целом причом, идентитетом и низом песама. Иако звучи креативно, иза свега стоји АИ, без иједног стварног музичара.

Људи често експериментишу са АИ алатима и садржај који направе довољно је занимљив да привуче публику, а када је пажња ту, долази и новац кроз алгоритамску монетизацију.

Квалитет губи битку против квантитета
Брзина и једноставност прављења оваквог садржаја значи да се он може масовно производити. То је постао проблем и за озбиљне медије. Познати СФ магазин Clarkesworld је 2024. године привремено престао да прима текстове јер су уредници били преплављени АИ генерисаним радовима.

Чак и Википедија, као један од кључних извора информација, суочава се са изазовом, како препознати и уклонити АИ садржај ниског квалитета пре него што наруши кредибилитет целог система.

АИ бућкуриш у служби дезинформација и манипулације
АИ бућкуриш више није само естетски проблем. Он се све више користи у политичке и пропагандне сврхе. Током урагана Хелен у САД, противници председника Бајдена делили су лажне АИ-генерисане слике које су изгледале као доказ лошег поступања власти, иако су биле потпуно измишљене.

И када је јасно да је нешто генерисано вештачком интелигенцијом, људи често немају времена или знања да то препознају. Погледају у пролазу и поверују, што отвара простор за опасне манипулације.

аи
Фото: freepik ilustarcija

АИ против уметника и креативаца
Креативна индустрија посебно трпи. Уместо стварних писаца, музичара, дизајнера и илустратора, све чешће се користе јефтине АИ алтернативе. То не само да смањује приходе уметника, већ и потискује њихов рад из видокруга публике јер алгоритми фаворизују оно што се лако и масовно конзумира.

АИ слике, текстови и музика често прођу „испод радара" алгоритама и заврше високо у претрагама и феедовима, док аутентичан садржај остаје у сенци.

Како се борити против бућкуриша?
Нажалост, већина платформи још увек нема довољно добар систем за препознавање АИ смећа. Али, као корисници можемо да реагујемо:

Пријавите штетан садржај где год је то могуће
 

Додајте коментар са контекстом како би други корисници разумели о чему се ради
Означите генерисани садржај уколико платформа то омогућава
Загађење дигиталног простора
АИ нас је већ натерао да сумњамо у фотографије и видео-снимке.

Сада, због свеприсутног бућкуриша, почињемо да губимо поверење и у информације, вести и уметнички садржај.

Количина смећа коју АИ оставља за собом озбиљно нарушава квалитет онлајн простора. И ако се на време не уведу правила и механизми контроле, медијски пејзаж ће постати још непоузданији и хаотичнији.

(М.А./ЕУправо zato/rts.rs)

АИ алати АИ чет бот АИ дезинформације
