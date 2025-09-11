ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА УЗРОК МЕНТАЛНИХ ПРОБЛЕМА: Нова болест – АИ индукована психоза
Истраживачи упозоравају на то да АИ може продубити психотичне обрасце јер, за разлику од телевизије или радија, нуди интерактивну, персонализовану комуникацију која утиче на ментално здравље
Наоружана телефоном и наочарима, Кендра је почела да снима ТикТок клипове са циљем да разобличи психијатра за кога верује да јој је нанео неправду. Дане је проводила испред камере, одговарајући пратиоцима уживо. Видео-снимци су постали вирални, а Кендра је у њима говорила о свом психијатру који јој је прописивао терапију за АДХД путем месечних Зум састанака. Тврдила је да се заљубила у њега, слала му емоционалне мејлове и чак одбила лечење након саобраћајне несреће, како не би пропустила заказани разговор. Такође, разлог за готово 24-часовно емитовање видеа и лајвова била је нада да ће их њен психијатар видети и признати љубав. Јер, Кендра је била уверена да и он дели њена осећања, иако никада није дао директан знак, напротив. Ипак, сматра она, видео је да га воли, а није прекинуо контакт, што је за њу било довољно да поверује да узвраћа њена осећања. То јој је потврдио и Хенри – вештачка интелигенција с којим је размењивала утиске, проблеме и савете.
Кендра је скоро годину дана после првих видеа, који су у међувремену постали вирални, представила Хенрија, свог АИ сапутника, виртуелног саговорника са којим је почела да комуницира крајем 2024. године. Тврдила је да јој Хенри помаже да разјасни емоције и потврђује њено уверење да је психијатар заљубљен у њу. Када је почела да стримује разговоре с Хенријем, пратиоци су је упозоравали да пати од „АИ-индуковане психозе“. Она је то негирала, али њени клипови су покренули дебату о новом феномену — психолошким поремећајима, подстакнутим АИ технологијом.
АИ највећа ментална промена која нам се десила
Стручњаци упозоравају да је друштво ушло у масовни, неконтролисани експеримент, без довољно истраживања о дугорочним ефектима.
- Ми се трудимо да разумемо промене које производи вештачка интелигенција јер ми морамо да разумемо сам појам вештачке интелигенције. За мене, она је највећа ментална промена која нас је задесила. Вештачка интелигенција постоји само 17 година, али је утицала на многе аспекте цивилизације, а још увек не знамо како ће ове промене утицати на наше умове. Овај нови начин размишљања нама још није познат и ми успостављамо нове релације с новом интелигенцијом. Сада морамо да променимо начин размишљања у односу на оно како смо размишљали вековима – рекла је недавно за Дневник Лилијан Акоста, оснивачица и директорка компаније Thinker Soul, консултантске фирме која примењује етику, критичко мишљење и филозофију како би помогла компанијама да прођу кроз дигиталну трансформацију.
Стручњаци истичу да су напредни АИ модели посебно проблематични јер имитирају емпатију, слажу се са свиме што корисник искаже, потврђујући његове ставове, што може појачати заблуде и збуњеност, довести људе до тога да сами себи постављају дијагнозе и престану да посећују лекара и пију лекове. Постоје забележени случајеви људи који верују да је АИ свестан, да има емоције, па чак и „душу“. Неки развијају духовне и еротоманичне фантазије, уверени да их АИ подржава и разуме.
У данашње време опште усамљености, АИ је увек ту да саслуша корисника, слаже се с њим, реченице често почиње именом корисника, одговарајућим смајлијем и фразом „драго ми је да си се јавио/ла“ или „слажем се с тобом“.
У таквој ситуацији веома је тешко задржати здрав разум и имати стално на уму да је у питању обичан програм, састављен од нула и јединица.
Проблем је и у томе што многи људи немају приступ адекватној психијатријској нези и у АИ проналазе једини „сигуран“ простор за разговор. Међутим, дуготрајно ослањање на АИ може довести до „когнитивног дуга“ — смањене пажње, меморије и критичког мишљења.
На крају је и сама Кендра привремено престала да комуницира с Хенријем и посветила се људима који је подржавају. И даље верује да не пати од АИ психозе, али признаје да феномен постоји и да га прати.
Стручњаци упозоравају да је највећа заблуда уверење да АИ може бити „жив“. У стварности, реч је о математичком моделу који предвиђа шта желимо да чујемо, а опасност настаје када му људи приписују особине човека и почињу да му верују.
И. Радоичић