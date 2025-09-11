СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У НЕСВАКИДАШЊЕМ СПОРТУ Лозница домаћин такмичења у ШАХ БОКСУ - КОМБИНАЦИЈИ ШАХА И БОКСА
БЕОГРАД: Светско првенство у шах-боксу биће одржано од 23. до 29. септембра у хали Лагатор у Лозници, објавио је БСС.
На СП у шах-боксу ће учествовати такмичари из више од 30 земаља. БСС наводи да је шах-бокс један од најбрже растућих спортова на свету.
"Идеја за шах-бокс потекла је из француског стрипа Froid Équateur (Хладан екватор), који је 1992. године објавио познати стрип-аутор и уметник Енки Билал. То је трећи део његове тетралогије Никопол, у којој комбинује научну фантастику, политичку сатиру и филозофска размишљања о друштву. У овом стрипу Билал приказује дистопијски свет будућности прожет насиљем, корупцијом и манипулацијом, али и необичним хибридима спорта и уметности. Управо у једној од сцена појављује се идеја о борби која спаја шах и бокс - наизглед контрадикторна комбинација интелектуалне стратегије и физичке снаге. Билал је тиме хтео да симболично прикаже борбу човека на два нивоа: менталном и телесном, хладну прорачунатост шаха и сирову енергију бокса", наводе из БСС.
"Иако је у стрипу то био само уметнички и метафорички приказ, неколико година касније, холандски уметник и перформанс-мајстор Иепе Рубингх инспирисао се Билаловим делом и претворио идеју у стварни спорт. Он је 2003. организовао прву званичну шах-бокс борбу у Берлину, чиме је започео развој дисциплине која се данас практикује широм света. Шах-бокс није настао случајно - његов корен је у уметничкој визији, а Билалов стрип остао је кључна полазна тачка за ову несвакидашњу комбинацију мисаоне игре и физичке борбе", подсећају из БСС.
Шахбоксери су подељени у тежинске категорије. За професионалне шах-бокс догађаје примењују се следеће категорије (од октобра 2014): мушкарци (17 година +): до 70 кг, 80 кг, 90 кг, преко 90 кг, жене (17 година +): до 55 кг, 65 кг, 75 кг, преко 75кг.
Постоји тенденција да се шах-бокс укључи и на листу Олимпијских игара, а ову идеју је први изнео 2016. године тадашњи председник ФИДЕ Kирсан Иљумжинов.