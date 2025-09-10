overcast clouds
БРАВО ЗА РОДИТЕЉЕ Мештани сами средили путеве око школе изумеђу Новог и Српског Итебеја ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ МАЛИШАНА

10.09.2025. 23:05 23:08
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
d
Фото: Месна заједница Нови Итебеј

Мештани Новог Итебејапоновосу удружили снаге и очистили подручје око прилазног пута којим њихова деца иду у школу.

Уједињени родитељи ђака који похађају ОШ “Милош Црњански”, у коју иду и деца из Српског Итебеја и налази се тачно између ова два села, заједничким снагама су уредили пут до школе.

d
Фото: Месна заједница Нови Итебеј

Тако су малишанима обезбедили безбедније школовање и, како поручују, настављају да дају свој допринос заједници.

Р. Д.

 

школа нови итебеј српски итебеј
