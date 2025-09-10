БРАВО ЗА РОДИТЕЉЕ Мештани сами средили путеве око школе изумеђу Новог и Српског Итебеја ЗА ВЕЋУ БЕЗБЕДНОСТ МАЛИШАНА
Мештани Новог Итебејапоновосу удружили снаге и очистили подручје око прилазног пута којим њихова деца иду у школу.
Уједињени родитељи ђака који похађају ОШ “Милош Црњански”, у коју иду и деца из Српског Итебеја и налази се тачно између ова два села, заједничким снагама су уредили пут до школе.
Тако су малишанима обезбедили безбедније школовање и, како поручују, настављају да дају свој допринос заједници.
