СОМБОР ДОБИЈА СОЛАРНУ ЕЛЕКТРАНУ На Ленији ће се производити енергија из обновљивих извора ЕВО И КАДА
Вест да су одборници градске Скупштине на својој последњој седници усвојили предлог овдашње извршне власти, односно Градског већа, да се приступи изради плана детаљне регулације за изградњу соларне електране „Атен“ у близини салашког насеља Ленија, „на сто“ је вратила причу о производњи енергије из обновљивих извора.
Ово је, наиме, друга у низу иницијатива за изградњу соларних електрана у овом делу Западне Бачке која је произвела иоле конкретније, додуше само административне потезе у смеру реализације.
Овоме је претходила најава из маја 2022. године када је Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Сомбора објавило почетак рада на припреми одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу соларне електране у КО Бездан. Годину дана раније кинеска компанија „CMC Europe LLC“ и Град Сомбор потписали су протокол о сарадњи за изградњу соларне електране на територији Сомбора. Како су тада пренели медији кинеска компанија, иначе позната по бројним соларним енерганама, тада је изразила намеру да у околини овог града изгради погон за производњу електричне енергије кориштењем снаге сунца вредан 100 милона евра инсталисане снаге 100 мегавата. Тим поводом је делегација Сомбора, на челу са градоначелником Антониом Ратковићем, уприличила посету мађарском граду Капошвару током које су имали прилику да се упознају са принципом рада тамошње соларне електране у власништву „CMC Europe“. Ова иницијатива и њој наредна најављена одлука о изради плана детаљне регулације је у међувремену пала у заборав.
Ако је судити по доступним подацима у вези новог покушаја изградње електране која би користила сунчану енергију у околини Сомбора, она би требала да никне на подручју такозване Источне Градине на којем се простире и салашко насеље Ленија, а осим соларног постројења, у плану је и градња подземног прикључка до трафостанице Сомбор 1. Ова електрана би требала да буде подигнута на површини нешто већој од 12 хектара земљишта које се води као пашњак треће класе који је, према изводу из базе података катастра непокретности, у власништву извесних Филипа Бацковића и Стевана Георгијевића. Као носилац пројекта соларне електране се наводи фирма „Атен Солар“ д.о.о. из Београда која је регистрована пре пет месеци и чији је власник и уједно директор Славољуб Милојковић.
Очекујући да макар један од ових пројеката добије и неки конкретнији резултат, треба се присетити и других покушаја изградње постројења која су требала да користе друге врсте обновљиве изворе енергије. Покушај једне потпуно непознате и нереферентне чешке фирме (иначе власништво српских „пословних људи“ из Прага) и локалног пољобизнисмена са постројењем за производњу енергије из жетвених остатака у Дорослову врло брзо је пропао, али сличан покушај у Светозар Милетићу је, према његовим власницима, дефинитивно успео. Наиме, у овом селу, на фарми музних крава и комплексу силоса предузећа „Агро плус“ још 2018. године је у рад пуштено прво енергетско постројење на био гас добијен од стајског ђубрива и зелене масе у округу. Ово постројење инсталисане снаге од 1,2 мегавата оправдало је, тврде власници, своју изградњу па је недавно „допуњено“ и соларима снаге 150 киловата, који су постављени на кров постројења за производњу биогаса.