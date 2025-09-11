(ВИДЕО, ФОТО) У СУБОТИЦИ СЕ СПРЕМА НАЈБОЉА ЗИМНИЦА Маја Мрвић Габрић са Мајкиног салаша припрема сокове и компоте по бакиним рецептима ОТКРИВАМО ВАМ ТАЈНЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
Септембар је стигао и са њим сезона припреме зимнице.
На Мајкином салашу, Маја Мрвић Габрић већ је кренула са овим традиционалним послом који генерацијама повезује породице широм Војводине.
Парадајз - једноставан рецепт, квалитетна сировина
"Рецепт је да се исцеди парадајз и скува. Нема ту пуно никакве тајне", објашњава Маја једноставност припреме.
"Сировина треба да је квалитетна, да није прскана. Само се посоли и пастеризује."
Док неки додају шећер или лист од целера, на Мајкином салашу држе се традиције:
"Ми некако имамо ту навику да на мајчином салашу имамо најједноставније производе који почивају, у ствари, на оно како су радили наши баке и мајке. Значи, то је један стари и традиционални рецепт."
Парадајз који користе узгајају на сопственом земљишту. Поред парадајза, они су један од највећих произвођача јабуке у региону, па праве и сокове од оба плода, које гости могу да пробају у њиховом ресторану током целе године.
Север Србије посебно је познат по компотима, или како овдашњи народ каже "дунцевима". Маја као и свака домаћима припрема зимницу у сладу са сезоном. Тако су већ сремни компоти од вишања, јабука, шљива, а следе дуња и бресква.
Породични посао и здрава исхрана
Као млада домаћица, Маја истиче да припрема зимнице није тежак посао када је тимски рад у питању.
"Породична подршка је увек ту, и то је неки процес који у слободно време нам служи као забава, када су мање количине у питању."
Посебну пажњу посвећују здравој исхрани и труде се да све намирнице буду природно узгајане и да се додаје печер.
"Већина нас води рачуна о здравој исхрани у породици, тако да веома често припремамо и те слатке ствари које се остављају без шећера, а избегавамо конзервансе, избегавамо производе које су прскани и третирани."
Наша саговорница сматра да је много исплативије када сами припремате зимницу, него када купујете.
"У сваком случају, много се више исплати да сами припремамо намирнице за зиму. То наше време које смо уложили, оно нема суштинску вредност и цену, али у сваком случају, увек се ту нађе амбаљажа од ранијих година, замените само чеп, проведете време са својом породицом, направите здраво за себе и сигурно да је јефтинији, јесте здраво, него јесте неке ствари које су пуне конзерванаса."
Посебност севера Србије, за разлику од југа, огледа се у коришћењу јабуке у разним рецептима.
"Следеће, након овог парадајза које правимо је ајвар", каже Маја.
"Са тим да је наш ајвар потпуно различит од ајвара типичног српског, са југа, зато што смо ми произвођачи јабуке и радо њу комбинујемо у многим јелима, тако и у ајвару."
Њихов ајвар се прави тако што се свежа паприка меље, кува, а затим меша са јабуком и пастеризује. Ову комбинацију користе и у руској салати за божићне и новогодишње празнике.
Припрема зимнице на Мајкином салашу представља спој традиције, здравља и породичних вредности, све оно што чини срж војвођанског начина живота.
