МФЛ ЖИТИШТЕ - КИКИНДА Бега немилосрдна у Житишту
Подгрмеч – Бега 0:3 (0:2)
ЖИТИШТЕ: Стадион: „Драган Вучуревић Вучко“. Гледалаца: 200. Судија: Н. Кнежевић (Банатско Карађорђево). Стрелци: Антал Бобан (15. мин), Марко Матић (45+2. мин, 75. мин). Жути картони: Ристић, Ђ. Живковић (Подгрмеч); Русимовић, Бобан, Шајти, Матић (Бега)
ПОДГРМЕЧ: Марковић 7, Ј. Миљуш 6 (Милић 6.5), Родић 6.5 (Тополић 7), Станојевић 7, Манојловић 6.5, А. Станић 8, Ристић 7 (Колунџија 6), Николић 6 (Балабан 7), М. Миљуш 6 (Стојин 6.5), Ђ. Живковић 7, Д. Мијатовић 8.
БЕГА: Кордић 8, Сабо 7, М. Патаи 7, Е. Цирок 7, А. Патаи 7, М. Матић 8.5, И. Цирок 7, Борош 7 (Јокић 7), Шајти 7 (Симић 7), Бобан 8, Русимовић 7 (Е. Глигор 7)
На одлично припремљеном терену одигран је општински дерби. Подгрмеч је имао две велике шансе у раној фази меча, али је голман Беге, Радослав Кордић, био несавладив. Казна је стигла у 15. минуту када је Антал Бобан довео госте у вођство – 0:1. У надокнади првог полувремена, Марко Матић је повисио на 0:2. У другом делу, Бега је диктирала темпо, а Матић је у 75. минуту постигао свој други гол за коначних 0:3.
Црвена звезда – ЖАК 2:3 (0:2)
ВОЈВОДА СТЕПА: Игралиште Црвене звезде. Гледалаца: 150. Судија: К. Ковач (Мокрин). Стрелци: Зоран Кубуровић (50. мин, пенал), Милан Кесер (73. мин) за Црвену звезду; Марко Крнић (6. мин), Роберт Терек (45+3. мин), Милош Врбашки (84. мин) за ЖАК. Жути картони: У. Ђурић, Рудан, Костић (ЦЗ); Сивчев, Ћулафић, Сабо, Крнић (ЖАК). Црвени картони: Душан Комненовић (ЦЗ), Владимир Баба (ЖАК) – оба у 77. минуту.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Радовић 7, Станковић 7, М. Ћаћић 7, Н. Рудан 7 (Костић 7), Савин 7, Латковић 7, Д. Комненовић 7, Брајић 7 (А. Ђурић 7), У. Ђурић 7, М. Кесер 8, З. Кубуровић 8.
ЖАК: Бадрљица 7.5, Баба 7, Сивчев 7 (Врбашки 8.5), Станковић 7 (Сабо 7), Удицки 7 (Бошков 7), Терек 7 (Спасић -), Крнић 8, Симић 7, Ратко 7, Ћулафић 7, Ходик 7
У Војвода Степи одиграна је правa фудбалска представа у оквиру 3. кола лиге. Гости из Кикинде повели су већ у 6. минуту преко виспреног Марка Крнића, који је надмудрио голмана Радовића. У надокнади првог полувремена, Роберт Терек је повисио на 0:2.
У другом делу, судија Ковач оправдано је досудио пенал за домаће, који је Зоран Кубуровић успешно реализовао – 1:2. Уследио је погодак Милана Кесера у 73. минуту за изједначење – 2:2. У 77. минуту, због кошкања, искључени су Комненовић и Баба. Када се чинило да ће меч завршити ремијем, резервиста Милош Врбашки у 84. минуту доноси победу ЖАК-у – 2:3.
Олимпија – Рохам 2:2 (2:2)
ТОРДА: Игралиште: Олимпије. Гледалаца: 200. Судија: Л. Коштић (Банатско Велико Село). Стрелци: Станишић (31. мин, пенал), Радован Балог (43. мин) за Олимпију; Беложански (3. мин), Тодоров (40. мин) за Рохам. Жути картони: Каршаи, Вереш, Филиповић, Раду, Теглеши (Олимпија); Чеке, А. Ходи, А. Живковић, Тодоров (Рохам).
ОЛИМПИЈА: Каршаи 7.5, Харфман 7 (Жигић 7), Вереш 7, Ољача 7, Чикош 7, Р. Балог 9, Филиповић 7 (Теглеши 7), И. Шућин 8, Раду 7, Будаи 7, Станишић 8.
РОХАМ: Гуљаш 7, Лајош 7, Тодор 7, Чеке 7, Ходи 7.5, А. Живковић 7 (Стојков 7), Беложански 8, Панић 7, Максимовић 7, Голушин 7, Тодоров 8.
У Торди је одиграна динамична утакмица у оквиру 3. кола. Гости су повели већ у 3. минуту преко Беложанског, а Тодоров је у 40. минуту повисио на 0:2. Олимпија се брзо вратила у игру – Станишић је реализовао пенал у 31. минуту, а Радован Балог је у 43. минуту донео изједначење – 2:2. У другом полувремену није било голова, али је меч остао занимљив до самог краја, уз борбену игру обе екипе.
Припремио: П. Станић