БУДУЋИ ТАКСИСТИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ОВОГ ДАТУМА Писмени испит на Новосадском сајму, усмени у Градској управи за саобраћај и путеве
11.09.2025. 10:46 10:49
Комисија за полагање испита о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада обавештава све кандидате, да ће писмени део испита бити одржан 29. септембра 2025. године са почетком у 12.00 часова у Конгресном центру Новосадског сајма у Хајдук Вељковој улици бр. 11.
Пријем пријављених кандидата биће одржан на главном улазу зграде Новосадског сајма код покретног степеништа.
Усмени испит за кандидате који положе писмени део биће одржан 1. октобра 2025. године у 12 часова у Градској управи за саобраћај и путеве, у Улици Жарка Зрењанина бр. 2.