НБА МЕЊА ПРАВИЛО – ОДГОВАРА ЈОКИЋУ: Сомборац ће моћи да побољша статистику
Руководство кошаркашке НБА лиге донело је нову одлуку пред почетак нове сезоне.
Наиме, шутеви са дистанце веће од 11 метара у последње три секунде прве три четвртине утакмице неће се рачунати у индивидуалну статистику играча него само у тимску, саопштено је на сајту такмичења.
Како се наводи, НБА лиге промену одобрила како би подстакла играче да изводе више шутева из велике даљине.
– НБА играчи сада могу да изводе те шутеве на крају четвртине из велике даљине, а да њихови проценти шута не буду негативно погођени. Промена правила је испробана на Летњој лиги у Лас Вегасу још у јулу, као и у мањим лигама тог месеца у Јути и Калифорнији. НБА ће сваки шут упуц́ен у последње три секунде прве три четвртине утакмице и испаљен са најмање 11 метара удаљености у нападу који почиње у задњем делу терена бити рачунат као покушај тимског шута, али не и као индивидуални – саопштено је на сајту НБА лиге.
Истиче се и да су многи играчи избегавали извођење "чудотворног" шута са 15 или више метара на крају четвртине како би заштитили личне проценте.
– Према подацима СпортРадар-а, играчи су прошле сезоне погодили око четири одсто шутева у последње три секунде прве три четвртине утакмице са минималне удаљености од 11 метара. На основу података праћења, Стеф Кари из Голден Стејта је прошле сезоне погодио четири шута по тим критеријумима, а Никола Јокић из Денвера три – наводи се у саопштењу.
Нова сезона у НБА лиги почиње 22. октобра утакмицом између браниоца титуле Оклахоме и Хјустона.