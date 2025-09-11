СОМБОРСКА ЛИГА: ЖАК „украо” победу у Степи

ТОВАРИШЕВО: Стадион “Миладин Вујин”, гледалаца 150, судија Јанић (Бачка Паланка), стрелци: Петковић у 58. и Бељин у 80. за Борац, Макар у 26. и 82. и Крстић у 50. минуту за ЖАК. Жути картони: Зелен, Станишић, Гламочанин (Борац), Јанић (ЖАК).

БОРАЦ: Клисарић, Миловац, Марковић, Зелен, Станишић, Гајић, Петковић, Баланго, Бељин, Радман (Гламочанин), Ковачевић.

ЖАК: Наранџић, Крстић, Торбица (Опачић), Дрвар, Батрић (Љуштина), Макар, Николић (Станковић), Јанчић, Барић, Шаршански, Симунов.

Централна фигура овог меча био је играч гостију Никола Макар, који је био неухватљив за несигурну одбрану домаћих.

Постигао је два гола и решио дилеме око победника. Не може се рећи да су домаћи били слаби, али искуснија екипа ЖАК-а често је претила из контранапада. Екипа Борца могла је имати и бољи резултат да су нападачи били присебнији.

У прва четири кола Борац је имао тежак распоред, па се у наредним утакмицама очекује бољи учинак.

Б. Гајић

Липар – Раднички 5:0 (3:0)

ЛИПАР: Стадион „Марко Родић“, гледалаца 100. Судија: Пјевић (Српски Милетић). Стрелци: Ђоровић у 15. Јованић у 26. Марчетић у 31. У. Ковач у 52. и Јанковић у 88. минуту. Жути картони: У. Ковач (Липар), а Репац (Раднички).

ЛИПАР: Новаков -, Сомборски 8 (од 55. Недић -), У. Ковач 7, Кутлачић 7, Марчетић 7 (од 55. Бановић -), Јованић 7 (од 65. Полић -), Шеган 7, Радосављев 7 (од 65. Јанковић -), Ђоровић 7 (од 46. Павловић 7), Маћиженски 8, М. Ковач 7.

РАДНИЧКИ: Лагунџин 6, Замбо 5, Праштало 6, Мишквић 6, Вукадиновић 5, Јапунџић 6, Лаубенштајнх 5 (од 55. Бакић -), Репац 6 (од 88. Михајловић -), Пантелинац 5 (од 88. Бабић -), Букумировић 6 (од 88. Пеовић -), Радовић.

Убедљиву, прву победу у сезони остварили су фудбалери Липара, који су пред својим навијачима госте из Сомбора испратили „петардом“.

Домаћини су повели у 15. минуту када је након корнера Шегана највиши у скоку био Ђоровић и главом послао лопту у мрежу. У 26. минуту, након лепе акције, Марчетић је пробио по боку, одиграо повратну лопту на коју је натрчао Јованић и са десетак метара матирао Лагунџина.

Уследили су голови Марчетића и Угљеше Ковача, а тачку на меч ставио је Јанковић у 88. минуту ударцем са 16 метара у десне рашље немоћног голмана Радничког.

Ђ. Бојанић





Резултати и Пласман Резултати утакмица Младост — Крила Крајине 1:4 Славија — Кривањ 4:0 ЧСК пивара — Раванград 2018 2:1 Кордун — БСК 0:1 Липар — Раднички 5:0 Полет — Црвенка 2:2 Борац 46 — ЖАК 2:3 Динамо 1923 — Русин 1:1 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР ± Б 1. ЖАК 4 4 0 0 10:3 +7 12 2. Динамо 4 3 1 0 12:3 +9 10 3. Црвенка 4 3 1 0 10:4 +6 10 4. БСК 4 3 0 1 7:2 +5 9 5. ЧСК П. 4 3 0 1 4:2 +2 9 6. Раванград 4 2 0 2 7:4 +3 6 7. Крила К. 4 2 0 2 9:10 -1 6 8. Кривањ 4 2 0 2 6:8 -2 6 9. Русин 4 1 2 1 7:6 +1 5 10. Полет 4 1 1 2 8:9 -1 4 11. Славија 4 1 0 3 4:5 -1 3 12. Липар 4 1 0 3 6:8 -2 3 13. Кордун 4 1 0 3 4:8 -4 3 14. Раднич. 4 1 0 3 1:9 -8 3 15. Младост 4 1 0 3 3:13 -10 3 16. Борац 4 0 1 3 4:8 -4 1

Славија - Кривањ 4:0 (1:0)

ПИВНИЦЕ: Стадион Славије, гледалаца 200, судија: Јериловић( Апатин). Стрелци: Шустер у 35. Салчак у 61. Вукобратовић у 65. и Грња у 75. минуту за Славију. Жути картони: Бенка, М.Салчак, Жигмунд (Славија), Мијатовић, Кућенич, Саматовић, Павлов (Кривањ).

СЛАВИЈА: Ј. Чобрда, Валикора, Бенка (Ми.Салчак), Ма.Салчак, (С. Чобрда), Шустер, Жигмунд (Тир),Кухта, Грња, Милец, Петковић, Белањи (Вукашиновић).

КРИВАЊ: Нађ, Гајдош, Мијатовић (Драган Никић), Лучар, Хашка, Алекси, Кућенич, Радивојков (Кочонда), Гајић, Николић (Павлов) Душан Никић.

У комшијском дербију, Славија је остварила убедљиву победу и уписала први тријумф у текућем шампионату.

У екипи коју предводи Живко Јовановић истакло се неколико расположених појединаца, што је допринело сигурној игри и убедљивом резултату. Са овим бодовима, Пивничани мирније улазе у наставак сезоне.

С. Јовин

Младост - Крила Крајине 1:4 (0:4)

БАЧ: Стадион Младости у Малом Бачу, гледалаца 100, судија: Раденовић (Б. Паланка). Стрелци: М. Зец у 69. минуту за Младост, Зелинчевић у 14. Грбић у 16. Бујва у 19. и Медан у 39. минуту за Крила Крајине.

МЛАДОСТ: Бугарски, Ћукибрк, Петровић, Грња (Загорчић), Н.Ђукић (С. Ђукић), Аџић (Кнежевић), Драгишић (Трусина), Бунгалоњ, Проле, Б. Зец, М.Зец.

КРИЛА КРАЈИНЕ: Црнчевић, Ђокић, Јовановић, Медан (Хорват), Б. Вујић, Зелинчевић, И. Вујић, Ранисављев, Вучинић (Валтер) Грбић (Албијанић).

Утакмица у Малом Бачу решена је већ у првом полувремену, када су гости стекли недостижну предност од четири гола.

Мрежу Младости начео је искусни Гвозден Зелинчевић у 14. минуту, а у наредних двадесетак минута уследила су још три поготка. У наставку, екипа из Бачке Паланке сигурно је чувала стечено вођство и заслужено понела сва три бода.

С. Јовин

Липар – Раднички 5:0 (3:0)

ЛИПАР: Стадион „Марко Родић“, гледалаца 100. Судија: Пјевић (Српски Милетић). Стрелци: Ђоровић у 15. Јованић у 26. Марчетић у 31. У. Ковач у 52. и Јанковић у 88. минуту. Жути картони: У. Ковач (Липар), а Репац (Раднички).

ЛИПАР: Новаков -, Сомборски 8 (од 55. Недић -), У. Ковач 7, Кутлачић 7, Марчетић 7 (од 55. Бановић -), Јованић 7 (од 65. Полић -), Шеган 7, Радосављев 7 (од 65. Јанковић -), Ђоровић 7 (од 46. Павловић 7), Маћиженски 8, М. Ковач 7.

РАДНИЧКИ: Лагунџин 6, Замбо 5, Праштало 6, Мишквић 6, Вукадиновић 5, Јапунџић 6, Лаубенштајнх 5 (од 55. Бакић -), Репац 6 (од 88. Михајловић -), Пантелинац 5 (од 88. Бабић -), Букумировић 6 (од 88. Пеовић -), Радовић.

Убедљиву, прву победу у сезони остварили су фудбалери Липара, који су пред својим навијачима госте из Сомбора испратили „петардом“.

Ђ. Бојанић